"Коронавирусный светофор": почти весь Израиль "зеленый" или "желтый"

По состоянию на 1 апреля, в Израиле нет ни одного города, который имел бы статус "красного" с точки зрения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. К "оранжевым" минздравом отнесены три населенных пункта. Среди них ни одного крупного (с населением более 30 тысяч человек).

При вычислении "индекса цвета" населенного пункта учитываются число зараженных на данный момент на 10 тысяч жителей, процент положительных тестов и еженедельная динамика эпидемии.

Минздрав указывает в отчетах данные о том, какой "цвет" определяется министерством и какой "цвет" утвержден правительством. Минздрав дает ежесуточные оценки, а правительство принимает решения один раз в неделю – в среду. Поэтому текущие оценки минздрава и правительства могут отличаться.

"Желтых" населенных пунктов 29. В том числе из относительно крупных: Ариэль, Бака аль-Гарбия, Умм эль-Фахм.

246 считаются "зелеными". Среди них: Рахат, Тайбэ, Арад, Тира, Тамра, Нацерет, Цфат, Рамле, Иерусалим, Нетивот, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

Уточнить "цвет" своего населенного пункта можно на странице отчетов минздрава.