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NEWSru.co.il :: Здоровье1 апреля 2021 г., 08:29

В марте 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 457 человек, число тяжелобольных сократилось на 47%

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В марте 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 457 человек, число тяжелобольных сократилось на 47%

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в марте 2021) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 457 человек. На 509 меньше, чем в прошлом месяце.

Для сравнения, в феврале 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 966 человек, в январе – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре – 342, в октябре – 968, в сентябре – 625, в августе – 423, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 675 на 1 млн населения (57-е место в мире).


Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 по сравнению с прошлыми месяцами заметно сократилось. В настоящее время таких больных около 400 (сокращение за месяц примерно на 47%). На фоне массовой вакцинации резко сократилось и общее число зараженных, сейчас их немногим более 7 тысяч, а 1 марта – было больше 38 тысяч.

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