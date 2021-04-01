В марте 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 457 человек, число тяжелобольных сократилось на 47%

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в марте 2021) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 457 человек. На 509 меньше, чем в прошлом месяце.

Для сравнения, в феврале 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 966 человек, в январе – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре – 342, в октябре – 968, в сентябре – 625, в августе – 423, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 675 на 1 млн населения (57-е место в мире).

Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 по сравнению с прошлыми месяцами заметно сократилось. В настоящее время таких больных около 400 (сокращение за месяц примерно на 47%). На фоне массовой вакцинации резко сократилось и общее число зараженных, сейчас их немногим более 7 тысяч, а 1 марта – было больше 38 тысяч.