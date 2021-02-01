Иерусалим:
7 - 17°
Тель-Авив:
10 - 24°
Эйлат:
15 - 29°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье1 февраля 2021 г., 07:02

В январе от коронавируса в Израиле умерли 1458 человек: рекордный показатель с начала эпидемии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В январе от коронавируса в Израиле умерли 1458 человек: рекордный показатель с начала эпидемии

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в январе 2021) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 1458 человек. Это рекордный показатель за всё время эпидемии, и это более чем в три раза больше показателя смертности в декабре 2020 года, когда умерли 473 заразившихся коронавирусом.

Для сравнения, в январе 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 1458 человек, в декабре 2020-го – 473, в ноябре – 342, в октябре – 968, в сентябре – 625, в августе – 423, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 521 на 1 млн. населения. (54-е место в мире.)


Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 держится на уровне 1100-1200. При этом общее число зараженных в последнюю неделю января немного снизилось по сравнению с предыдущими неделями.

В ночь на 1 февраля правительство Израиля продлило действие режима "жесткого карантина" почти на неделю. Накануне в Иерусалиме прошли похороны глав двух йешив, в которых участвовали десятки тысяч "харедим", не соблюдавших социальную дистанцию и, как правило, без защитных масок.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:40 Вакцинация против коронавируса: около 1,8 млн израильтян получили обе дозы Pfizer. Израиль – мировой лидер
08:35 Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены более 68 тысяч человек, 1140 в тяжелом или критическом состоянии
07:02 В январе от коронавируса в Израиле умерли 1458 человек: рекордный показатель с начала эпидемии
06:48 Коронавирус в мире: около 104 млн заразились, более 2,2 млн умерли. Статистика по странам
20:12 Коронавирус в Израиле: 1165 больных в тяжелом и критическом состоянии
17:20 В больнице "Барзилай" открыто еще одно, четвертое, отделение для больных коронавирусом
14:37 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены около 400 заразившихся, двое больных умерли
13:09 Проверьте ваше право на получение пособия от Битуах Леуми
11:31 Южноафриканской мутацией впервые заразился израильтянин, уже переболевший коронавирусом
10:47 В больницах растет число молодых тяжелобольных COVID-19, рожениц и детей
...