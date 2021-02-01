В январе от коронавируса в Израиле умерли 1458 человек: рекордный показатель с начала эпидемии

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в январе 2021) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 1458 человек. Это рекордный показатель за всё время эпидемии, и это более чем в три раза больше показателя смертности в декабре 2020 года, когда умерли 473 заразившихся коронавирусом.

Для сравнения, в январе 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 1458 человек, в декабре 2020-го – 473, в ноябре – 342, в октябре – 968, в сентябре – 625, в августе – 423, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 521 на 1 млн. населения. (54-е место в мире.)

Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 держится на уровне 1100-1200. При этом общее число зараженных в последнюю неделю января немного снизилось по сравнению с предыдущими неделями.

В ночь на 1 февраля правительство Израиля продлило действие режима "жесткого карантина" почти на неделю. Накануне в Иерусалиме прошли похороны глав двух йешив, в которых участвовали десятки тысяч "харедим", не соблюдавших социальную дистанцию и, как правило, без защитных масок.