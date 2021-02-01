Коронавирус в Израиле: состояние 1139 больных тяжелое или критическое

Вечером в понедельник, 1 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 19:12.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 651405 заразившихся. С полуночи и до времени публикации отчета было выявлено 5815 новых случаев заражения.

При этом в настоящий момент заражены 73387 человек.

4813 заболевших COVID-19 умерли.

1807 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1139 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 411 из них в критическом состоянии, 325 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 55025 тестов. В 9,6% случаев выявлялся коронавирус.

"Жесткий карантин" в Израиле: соблюдаем или нарушаем. Принять участие в опросе

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78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 62 населенных пункта в стране определяются минздравом как "красные" и 88 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Рахат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 60% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 1 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3143011 человек, вторую дозу – 1817365 человек. Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 35 лет и старшеклассников 16-18 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 88% граждан, вакцинированы двумя дозами 76%, в категории 80-89 – 85%/75%, 70-79 – 92%/82%, 60-69% – 75%/63%, 50-59 – 65%/34%, 40-49 – 52%/20%, 30-39 – 30%/11%, 20-29 – 23%/8%, моложе 20 (но не младше 16) – 8%/1%.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 27 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Сербия, Великобритания, США, Исландия, Мальта, Румыния, Польша, Швейцария.

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в январе 2021) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 1458 человек. Это рекордный показатель за всё время эпидемии, и это более чем в три раза больше показателя смертности в декабре 2020 года, когда умерли 473 заразившихся коронавирусом.

Для сравнения, в январе 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 1458 человек, в декабре 2020-го – 473, в ноябре – 342, в октябре – 968, в сентябре – 625, в августе – 423, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 521 на 1 млн. населения. (54-е место в мире.)

Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 держится на уровне 1100-1200. При этом общее число зараженных в последнюю неделю января немного снизилось по сравнению с предыдущими неделями.

ПРОДЛЕНИЕ ЖЕСТКОГО КАРАНТИНА

В ночь с 31 января на 1 февраля правительство приняло решение продлить режим "жесткого карантина" до 7 часов утра 5 февраля.

До этого времени режим карантина будет действовать в своем прежнем формате.

3 февраля правительство соберется вновь, чтобы в зависимости от статистики заболеваемости обсудить необходимость дополнительного продления карантина, а также возможность открытия детских садов и школ со следующей недели.

Образование

На период локдауна закрыты все школы и детские сады за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Также исключением являются школы-интернаты, где дети проживают и учатся не менее 30 дней подряд. Если ученик во время карантина выезжает из интерната, он не сможет вернуться обратно.

По просьбе министра просвещения Йоава Галанта сделано исключение для учащихся 11 и 12-го классов. Им разрешено сдавать выпускные экзамены в помещении школ.

Также сделано исключение для студентов, не имеющих доступа к дистанционному обучению. Они смогут сдавать экзамены на территории университета при условии, что их число не превышает 5% от общего числа экзаменуемых.

Места работы

Во время карантина разрешено работать только жизнеобеспечивающим предприятиям, а также строительным компаниям и предприятиям по обеспечению инфраструктур.

Всем работодателям разрешено держать в офисе человека, обеспечивающего поддержку функционирования данного предприятия – ремонтные работы, оплату счетов, охрану и т.д.

К списку жизнеобеспечивающих работ в третьем локдауне добавились адвокаты и сотрудники избиркомов.

Выход из дома

Удаляться дальше, чем на километр от дома, разрешается только на работу или на учебу в сфере специального образования, для приобретения продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, для посещения врача, психолога или социального работника, для вакцинации, на демонстрацию, для передачи ребенка (в случае разведенных родителей), на похороны, свадьбу или "брит милу".

Также разрешено заниматься спортом на любом расстоянии от дома, если вы не воспользовались для этого автомобилем.

Разрешено приглашать на дом специалистов для срочного ремонта, например, для ремонта сантехники. Оказание всех остальных услуг на дому клиента строжайше запрещено.

Можно выходить из дома для помощи нуждающимся.

Запрещено ходить в гости и принимать гостей.

Общественный транспорт

На 50% сокращено количество автобусов на линиях. То есть допустимая вместимость городского транспорта – 32 человека, междугороднего транспорта – 30 человек, сдвоенных автобусов – 50 человек, минибусов – 10 человек.

Религиозные обряды

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек.

Общепит

Кафе и рестораны могут доставлять еду на дом клиентам. Режим take away, вызывавший многочисленные споры, запрещен.

Полеты за границу

В ночь на 26 января аэропорт имени Бен-Гуриона был "герметично" закрыт. 1 февраля был продлен запрет на полет иностранных авиакомпаний. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить проникновения в Израиль новых штаммов коронавируса. Отменены все входящие и исходящие рейсы за исключением "вывозных" рейсов, для приобретения билетов на которые необходимо разрешение комиссии по исключительным случаям.