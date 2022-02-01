Штамм коронавируса BA2 в полтора раза заразнее "омикрона"

Во вторник, 1 февраля, на заседании межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом будут представлены данные о новом штамме BA2.

СМИ сообщают, что профессор Эран Сегаль намерен представить министрам данные о том, что BA2 распространяется в полтора раза сильнее штамма "омикрон".

По мнению Сегаля, власти Израиля должны готовиться к росту числа тяжелобольных COVID-19.

Напомним, штамм BA2 уже вызвал новый всплеск заболеваемости в Европе. В Израиле до настоящего момента выявлено 350 случаев заражения этим вариантом вируса.