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NEWSru.co.il :: Здоровье1 февраля 2022 г., 13:05

Штамм коронавируса BA2 в полтора раза заразнее "омикрона"

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Штамм коронавируса BA2 в полтора раза заразнее "омикрона"

Во вторник, 1 февраля, на заседании межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом будут представлены данные о новом штамме BA2.

СМИ сообщают, что профессор Эран Сегаль намерен представить министрам данные о том, что BA2 распространяется в полтора раза сильнее штамма "омикрон".

По мнению Сегаля, власти Израиля должны готовиться к росту числа тяжелобольных COVID-19.

Напомним, штамм BA2 уже вызвал новый всплеск заболеваемости в Европе. В Израиле до настоящего момента выявлено 350 случаев заражения этим вариантом вируса.


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