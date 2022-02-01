Штамм коронавируса BA2 в полтора раза заразнее "омикрона"
Во вторник, 1 февраля, на заседании межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом будут представлены данные о новом штамме BA2.
СМИ сообщают, что профессор Эран Сегаль намерен представить министрам данные о том, что BA2 распространяется в полтора раза сильнее штамма "омикрон".
По мнению Сегаля, власти Израиля должны готовиться к росту числа тяжелобольных COVID-19.
Напомним, штамм BA2 уже вызвал новый всплеск заболеваемости в Европе. В Израиле до настоящего момента выявлено 350 случаев заражения этим вариантом вируса.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 01 февраля 2022
Пятая волна коронавируса в Израиле: более 425 тыс. зараженных, около 2800 госпитализированы
Пятая волна коронавируса в Израиле: более 425 тыс. зараженных, около 2800 госпитализированы