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NEWSru.co.il :: Здоровье1 февраля 2022 г., 08:25

Украина: за сутки выявлено около 31 тыс. заразившихся коронавирусом, 192 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено около 31 тыс. заразившихся коронавирусом, 192 больных COVID-19 умерли

1 февраля министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 100395 человек (+192 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся:  4095263 (+30768 за сутки).

3631580 (+8835 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15,3 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,6 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 356 тыс. человек.

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