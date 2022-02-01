Украина: за сутки выявлено около 31 тыс. заразившихся коронавирусом, 192 больных COVID-19 умерли
1 февраля министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 100395 человек (+192 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 4095263 (+30768 за сутки).
3631580 (+8835 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,3 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,6 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 356 тыс. человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 01 февраля 2022
Коронавирус в мире: 378 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: 378 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам