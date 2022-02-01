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NEWSru.co.il :: Здоровье1 февраля 2022 г., 09:49

Pfizer попросит у FDA разрешение на применение вакцины для детей от полугода до пяти лет

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Компания Pfizer объявила, что в ближайшие дни подаст документы в FDA с просьбой разрешить применение вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от полугода до пяти лет.


В ходе испытаний детям в этой возрастной группе вакцина давалась в двух дозах по три микрограмма - десятая часть дозы, которая дается взрослым.

Предполагается, что FDA утвердит применение вакцины для детей от полугода до пяти лет до конца февраля.

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