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NEWSru.co.il :: Здоровье1 января 2022 г., 10:49

В декабре 2021 года в Израиле умерли 47 больных COVID-19 – вдвое меньше, чем в ноябре

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В декабре 2021 года в Израиле умерли 47 больных COVID-19 – вдвое меньше, чем в ноябре В декабре 2021 года в Израиле умерли 47 больных COVID-19 – вдвое меньше, чем в ноябре

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в декабре 2021 года) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 47 человек. Это двое меньше, чем было в ноябре.

Для сравнения, в ноябре 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 96 человек, октябре 2021 года – 339 человек, в сентябре 2021 года – 679 человек, в августе 2021 года – 608, в июле 2021 года – 45, в июне 2021 года – 17, в мае 2021-го – 49, в апреле 2021-го – 149, в марте 2021-го – 457, в феврале 2021-го – 966, в январе 2021-го – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре 2020-го – 342, в октябре 2020-го – 968, в сентябре 2020-го – 625, в августе 2020-го – 423, в июле 2020-го – 203, в июне 2020-го – 35, в мае 2020-го – 62, в апреле 2020-го – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 884 на 1 млн населения (87-е место в мире). Летальность (отношение числа умерших к общему числу заразившихся) – 0,6%. В среднем в мире летальность пандемии коронавируса – около 1,9%.


Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 продолжает снижаться. В настоящее время таких больных 93 (примерно 0,4% от текущего числа зараженных). При этом, на фоне распространения штамма "омикрон" идет пятая волна эпидемии, и число зараженных растет.

Карантинные меры внутри Израиля за последний месяц были усилены.

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