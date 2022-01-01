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NEWSru.co.il :: Здоровье1 января 2022 г., 08:18

Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 190 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 190 больных COVID-19 умерли

1 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 96089 человек (+190 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3672675 (+ 5026 за сутки).

3474931 (+6073 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,7 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили около 4 тысяч человек.

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