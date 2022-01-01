Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 190 больных COVID-19 умерли
1 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 96089 человек (+190 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3672675 (+ 5026 за сутки).
3474931 (+6073 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,7 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,7 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили около 4 тысяч человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 01 января 2022
Коронавирус в мире: около 289 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 289 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам