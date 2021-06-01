Минздрав: возможно есть связь между прививкой Pfizer и миокардитом у молодежи

Министерство здравоохранения опубликовало заключение экспертов, изучавших возможную связь между случаями воспаления сердечной мышцы и прививкой от коронавируса компании Pfizer.

Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что вопрос изучали три команды экспертов: специалисты в области общественного здравоохранения из эпидемиологического отдела; специалисты национального центра контроля заболеваний; представители Тель-Авивского, Хайфского университетов и Техниона.

С декабря 2020 года по май 2021 года в Израиле было зарегистрировано 275 случаев воспаления сердечной мышцы. В 148 случаях воспаление развилось вскоре после вакцинации.

Причем, в 27 случаях миокардит был выявлен вскоре после получения первой дозы, которой были привиты 5401150 человек.

В 121 случае воспаление сердечной мышцы произошло в течение 30 дней после получения второй дозы вакцины.

В отчете экспертов отмечается, что большую часть пациентов с миокардитом составили юноши в возрасте от 16 до 19 лет. Чаще всего осложнение возникает после второй прививки.

В 95% случаев болезнь протекала легко, и пациенты находились в больнице не более четырех дней.

В отчете, переданном генеральному директору министерства здравоохранения, говорится о возможной связи между второй дозой вакцины и миокардитом у молодых мужчин в возрасте 16-19 лет, при этом с возрастом риск возникновения осложнения снижается.

Министерство здравоохранения сообщило, что эти данные будут учитываться при принятии решения о начале вакцинации подростков от 12 до 15 лет.

Пресс-служба минздрава также сообщила, что позднее уведомит общественность о принятии решения.