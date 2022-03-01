Иерусалим:
6 - 12°
Тель-Авив:
14 - 16°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье1 марта 2022 г., 10:24

В феврале 2022 года в Израиле умерли 1400 больных COVID-19

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В феврале 2022 года в Израиле умерли 1400 больных COVID-19 В феврале 2022 года в Израиле умерли 1400 больных COVID-19

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в феврале 2022 года), на фоне пятой волны эпидемии коронавируса, жертвами COVID-19 в Израиле стали 1400 человек. Это в 2,5 раза больше, чем было в январе 2022 года, и почти столько же, сколько было в январе 2021 года (накануне начала массовой вакцинации).

Для сравнения, в январе 2022 года от коронавируса в Израиле умерли 560 человек, в декабре 2021 года – 47 человек, в ноябре 2021 года – 96 человек, октябре 2021 года – 339 человек, в сентябре 2021 года – 679 человек, в августе 2021 года – 608, в июле 2021 года – 45, в июне 2021 года – 17, в мае 2021-го – 49, в апреле 2021-го – 149, в марте 2021-го – 457, в феврале 2021-го – 966, в январе 2021-го – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре 2020-го – 342, в октябре 2020-го – 968, в сентябре 2020-го – 625, в августе 2020-го – 423, в июле 2020-го – 203, в июне 2020-го – 35, в мае 2020-го – 62, в апреле 2020-го – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 1094 на 1 млн населения (84-е место в мире). Летальность (отношение числа умерших к общему числу заразившихся) – 0,3%. В среднем в мире летальность пандемии коронавируса – около 1,4%.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 01 марта 2022
Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: около 72 тысяч зараженных, менее 600 в тяжелом состоянии

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:58 Пятая волна эпидемии коронавируса в России: за сутки выявлено более 89 тыс. заразившихся, 776 человек умерли от COVID-19
10:18 Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: около 61 тыс. зараженных, менее 500 в тяжелом состоянии
07:18 Коронавирус в мире: свыше 442 млн заразились, более 6 млн умерли. Статистика по странам
10:17 Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: около 69 тыс. зараженных, 510 в тяжелом состоянии
07:23 Коронавирус в мире: 441 млн заразились, около 6 млн умерли. Статистика по странам
14:40 Пятая волна эпидемии коронавируса в России: за сутки выявлено более 97 тыс. заразившихся, 784 человека умерли от COVID-19
10:22 Пятая волна эпидемии коронавируса в Израиле идет на спад: около 71 тыс. зараженных, 560 в тяжелом состоянии
08:40 Важные финансовые права, скрываемые больничными кассами
08:32 Коронавирус в мире: за неделю заражаемость снизилась на 8%, смертность снизилась на 13%
07:24 Коронавирус в мире: 439 млн заразились, около 6 млн умерли. Статистика по странам
Загрузка...