Коронавирусные "рекорды" в Израиле: за сутки выявлено почти 9000 заразившихся, 43 больных умерли

В 8:42, 1 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 7:23 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 248133 заразившихся (+8911 за сутки, рекордный показатель). При этом в настоящий момент заражены 68811 человек (+4203). 177752 выздоровели после коронавируса (+4667). 1571 (+43, рекордный показатель) заболевших COVID-19 умерли.

1554 (-4) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 810 (+31) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 206 (+3) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 237 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 68128 тестов (рекордный показатель). Примерно в 13% случаев при тестировании был выявлен коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (7544), Бней Брак (4985), Ашдод (3155), Тель-Авив-Яффо (2311), Модиин Илит (2139), Петах-Тиква (1961), Нетания (1871), Беэр-Шева (1534), Хайфа (1411), Ришон ле-Цион (1403), Бейт-Шемеш (1385), Холон (1362), Эльад (1296), Реховот (1251), Бейтар Илит (1210), Ашкелон (1054). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее

Строгий карантин в Израиле продлен до 14 октября, введен новый вид штрафа

Вечером в среду, 30 сентября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за продление режима карантина до 14 октября (на три дня дольше, чем планировалось ранее).

Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

Ранее на заседании кабинета обсуждалась возможность ужесточения режима карантина, в частности, сокращения до 200 метров расстояния, на которое можно удаляться от дома. Это предложение продвигал глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Кроме того, обсуждалось предложение координатора национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу о существенном увеличении размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава и правительства.

Принятие решений по этим вопросам было отложено. Следующее заседание назначено на ближайшее воскресенье, 4 октября.

Вместе с тем в список ограничений внесен еще один пункт: запрет на посещение сукки, принадлежащей другой семье. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.

С 1 октября и до окончания режима карантина вступают в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.

Ранее группа исследователей из Еврейского университета и больницы "Адаса" представили кабинету по борьбе с коронавирусом обновленные данные по уровню заболеваемости и ожидаемой смертности в зависимости от различных сценариев выхода из карантина. В основу отчета легли данные, собранные ими после Рош а-Шана. В своем отчете исследователи указывают на увеличение уровня смертности среди пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, в последние две недели. Они высказывают предположение, что увеличение уровня смертности являться результатом снижения эффективности системы здравоохранения в связи с высокой нагрузкой на больницы и усталостью персонала. Высказываются также версии, что пациенты попадают в больницу слишком поздно, либо же в больницах недостаточно ресурсов для их спасения. Исследователи также обратили внимание на то, что в сентябре сократилось количество дней, которые пациент находился в больнице с момента госпитализации до своей смерти. На графике "Возможный индикатор снижения эффективности системы здравоохранения" исследователи показали, что в летальных случаях количество дней госпитализации в последний месяц снизилось с 15 до 11 дней. На основании данных о заболеваемости исследователи указывают, что с начала карантина не произошло существенного снижения случаев заражения. По мнению исследователей, "неэффективность карантина" может быть связана с наличием инфекции в семье, что требует продления режима карантина. Исследователи указывают, что выход из карантина будет зависеть не только от снижения выявляемых случаев заражения, но и от количества тяжелых больных, а также способностью системы выявить и прервать цепочку заражения. Без этого, по их мнению, невозможно, вернуться к обычной жизни. Исследователи полагают, что в течение нескольких недель удастся добиться снижения индекс репродукции коронавируса до 0,9 (R). При достижении этого уровня удастся стабилизировать ситуацию в течение трех недель. На этом уровне можно будет рассмотреть возможность возобновления работы детских садов и начальных школ с разделением детей и педагогов на "капсулы" в "зеленых" городах, а также перейти к постепенному возвращению к работе предприятий.