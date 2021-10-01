В Израиле пройден пик четвертой волны эпидемии коронавируса: в сентябре умерли 679 больных COVID-19

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в сентябре 2021 года) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 679 человек.

Это пиковый показатель четвертой волны эпидемии: в последние недели темпы заражения и смертность снижаются. На пиках второй и третьей волн эпидемии смертность была на 30-53% выше.

В августе 2021 года от коронавируса в Израиле умерли 608 человек, в июле 2021 года – 45, в июне 2021 года – 17, в мае 2021-го – 49, в апреле 2021-го – 149, в марте 2021-го – 457, в феврале 2021-го – 966, в январе 2021-го – 1458, в декабре 2020-го – 473, в ноябре 2020-го – 342, в октябре 2020-го – 968, в сентябре 2020-го – 625, в августе 2020-го – 423, в июле 2020-го – 203, в июне 2020-го – 35, в мае 2020-го – 62, в апреле 2020-го – 198.

Относительная смертность от коронавируса в Израиле: 832 на 1 млн населения (82-е место в мире). Летальность (отношение числа умерших к общему числу заразившихся) – 0,6%. В среднем в мире летальность пандемии коронавируса – около 2%.

Число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 в последний месяц постепенно снижается. В настоящее время таких больных около 600 (1,3% от текущего числа зараженных).

Однако уровень заражения коронавирусом пока остается высоким, особенно в арабских населенных пунктах, где процент вакцинированных заметно ниже, чем в среднем по стране.

Коронавирус в Израиле. Текущая статистика

Утром в пятницу, 1 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1284063 зараженных (+4854 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 1 октября и 30 сентября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 4313 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 46647 человек (-1974 за сутки).

7761 заболевших COVID-19 умерли (+27 за сутки).

1229655 человек выздоровели (+6801 за сутки).

За последние сутки проведены 120967 тестов. В 3,81% случаев выявлялся коронавирус.

869 (-41 за сутки) заболевших в больницах, 90 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,72.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 54% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 63% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 160/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 31/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 3/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 222, привитых без "бустера" – 80, привитых с "бустером" – 34. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 1 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6119945 человек (66% населения страны, 90% взрослого населения), вторую дозу – 5641166 человек (60% населения страны, 83% взрослого населения). 3404619 человек привиты третьей дозой (36% населения страны, 50% взрослого населения).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 83% граждан, вакцинированы двумя дозами 80%, тремя дозами – 68%, в категории 80-89 – 90%/87%/77%, 70-79 – 90%/88%/80%, 60-69 – 92%/88%/73%, 50-59 – 89%/84%/62%, 40-49 – 88%/82%/53%, 30-39 – 85%/79%/41%, 20-29 – 81%/73%/34%, 16-19 – 84%/73%/23%, 12-15 – 54%/42%.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

"Бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

"Оранжевые" города: Шфарам, Тверия, Сахнин, Тамра, Нацерет, Бака аль-Гарбия, Умм эль-Фахм, Эльад, Модиин-Илит, Нетивот, Кирьят-Гат, Бат-Ям, Бней-Брак, Офаким, Бейтар-Илит.

"Желтыми" признаны: Димона, Лод, Рамле, Арад, Пардес-Хана, Цфат, Сдерот, Беэр-Шева, Акко, Ор Йегуда, Кафр Кана, Явне, Эйлат, Рош а-Айн, Ашдод, Ашкелон, Кирьят-Малахи, Беэр-Яаков, Бейт-Шемеш, Нетания, Иерусалим, Реховот, Хадера, Афула, Петах-Тиква, Кирьят-Ата, Кармиэль, Холон, Кирьят-Шмона, Маале-Адумим, Герцлия, Нагария, Ариэль.

"Зеленые" города – Раанана, Тель-Авив-Яффо, Кирьят-Бялик, Хайфа, Ришон ле-Цион, Кирьят-Моцкин, Кфар-Саба, Кирьят-Ям, Нес-Циона, Рамат-Ган, Рамат а-Шарон, Йехуд, Од а-Шарон, Кирьят-Оно, Гиватаим и Модиин.

После начала учебного года введена дифференциация. В частности, в "красных" населенных пунктах занятия в старших классах проводятся удаленно, если менее 70% учеников привиты против коронавируса.