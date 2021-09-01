Минздрав предупреждает об очередном "фейке": в домашних проверках на коронавирус нет окиси этилена

В среду, 1 сентября, в родительских группах в социальных сетях получила распространение очередная ложная информация.

В распространяемом среди родителей видеоролике утверждается, что наборы для антиген-тестов на дому, которые раздавались в школах перед началом учебного года, содержат окись этилена - ядовитый бесцветный газ, вредный для человека.

Министерство здравоохранения предупреждает, что речь идет об очередном "фейке". Окись этилена действительно используется для стерилизации медицинского оборудования в процессе производства, однако производители выпускают это оборудование только после того, как газ полностью испаряется.

Минздрав подчеркивает, что процесс производства наборов для проверок на коронавирус соответствует международным стандартам и эти наборы являются совершенно безопасными.