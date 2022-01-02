Беннет объявил, что в Израиле начинается вакцинация лиц старше 60 лет четвертой дозой прививки

Глава правительства Нафтали Беннет объявил, что накануне брифинга гендиректор министерства здравоохранения Нахман Аш принял решение о начале вакцинации лиц старше 60 лет и медперсонала четвертой дозой прививки.

Беннет назвал "четвертую прививку" одним из слоев защиты общества в целом.

В своей речи Беннет несколько раз возвращался к тому, что полностью привитые редко переносят болезнь в тяжелой форме.

Нафтали Беннет напомнил, что пять недель назад были введены строгие ограничения в аэропорту, чтобы задержать проникновение вируса в страну. По его словам, эти пять недель были использованы для того, чтобы приобрести лекарства для лечения коронавируса, чтобы подготовить больницы к новой волне, а также подготовить поликлиники, которые должны будут снять часть нагрузки с больниц.

Глава правительства заявил, что в настоящий момент в Израиле самая низкая смертность от коронавируса по сравнению с другими странами.

Согласно прогнозам, по словам Беннета, к концу недели ежедневно будет выявляться около 20 тысяч новых случаев заражения, а в пик эпидемии – 50 тысяч. "Если ты заразился, но ты привит, то, скорее всего, болезнь будет протекать легко. Поэтому мы решили освободить привитых, начиная с пяти лет, от карантина после контакта с заразившимся", - сказал Беннет.

Нафтали Беннет призвал израильтян позаботиться о себе и своих близких. И перечислил три пункта, соблюдение которых должно помочь преодолеть "пятую волну" эпидемии: 1. Кто еще не сделал прививку – пройти вакцинацию. Кто не получил "бустерную" дозу – привиться, а также позаботиться о вакцинации детей, так как детям требуется больше времени для выработки антител к вирусу. 2. Соблюдать масочный режим; 3. Оберегать пожилых людей.

Беннет призвал израильтян к терпению. Он отметил, что правительству известно об очередях в пункты тестирования. "В эти часы мы заняты изменением критериев для проведения тестов на коронавирус", - сказал Беннет. Отвечая на вопросы журналистов, он добавил: для того, чтобы снизить нагрузку на центры тестирования, привитые школьники и педагоги смогут после контакта с больным пройти тестирование в стенах школы.

"ПЯТАЯ ВОЛНА" ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В ИЗРАИЛЕ

Сравнение с данными за 1 января невозможно, так как в субботу утром отчет не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1392144 зараженных (+27862 за неделю; по сравнению с позапрошлой неделей зараженных выявлено в 3 раза больше).

В настоящий момент заражены 31958 человек (+20064 за неделю).

8244 заболевших COVID-19 умерли (+2 за неделю).

1351942 выздоровели после заражения коронавирусом (+7796 за неделю).

За последние сутки проведены 95501 тестов. В 4,57% случаев выявлялся коронавирус.

200 заболевших в больницах (+46 за неделю), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 110 пациентов (+12 за неделю; 0,3% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 45 (0) из них в критическом состоянии, 37 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,84 (самый высокий с июня 2021 года).

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 34/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 36, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 18. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 2 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6559978 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5917690 человек (64% населения страны). 4240819 человек привиты третьей дозой (45% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

Начался четвертый этап вакцинации – прежде всего четвертой дозой прививают работников системы здравоохранения. Также четвертую дозу вакцины начали получать пожилые люди, которые в третий раз вакцинировались более полугода назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По состоянию на 2 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Маале-Адумим, Кирьят-Оно, Ор Йегуда, Кафр Кана, Явне, Од а-Шарон, Раанана, Ришон ле-Цион, Нес-Циона, Рамат а-Шарон, Кармиэль, Гиватаим, Модиин, Рош а-Айн, Холон, Нацерет.

"Оранжевые" города: Кфар-Саба, Ариэль, Бейт-Шемеш, Герцлия, Рамат-Ган, Тель-Авив-Яффо, Петах-Тиква, Реховот, Нетания, Йехуд, Кирьят-Моцкин, ерусалим, Бат-Ям, Беэр-Яаков, Димона, Кирьят-Шмона, Хайфа, Тверия, Афула.

"Желтыми" признаны: Нагария, Рахат, Ашдод, Кирьят-Гат, Тайбэ, Хадера, Лод, Тамра, Беэр-Шева, Кирьят-Бялик, Акко, Ашкелон, Шфарам, Рамле, Кирьят-Ата, Хадера, Нетивот, Бейтар-Илит, Офаким, Явне, Бака аль-Гарбия, Кирьят-Ям, Цфат, Кирьят-Малахи, Кафр Манда, Пардес-Хана, Ноф а-Галиль, Маалот-Таршиха

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В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.

Карантинные ограничения

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 29 декабря отменено требование об обязательном карантине после контакта с зараженным коронавирусом (это решение касается всех жителей страны старше пяти лет). Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата. После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, может выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска. Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

С 27 декабря вступило в силу решение правительства Израиля о введении "фиолетового стандарта" в торговых центрах (заполняемость – один человек на каждые 15 метров), на входе в магазины площадью более 100 кв.м (как в закрытых помещениях, так и под открытым небом) теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации. Посетителям и работникам ресторанов, расположенных в торговых центрах, отныне нужно предъявлять сертификат о вакцинации. Зоны общественного питания в торговых центрах продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Продуктовые лотки в торговых центрах смогут продавать еду только навынос. При этом "зеленый стандарт" не будет действовать в тех отделах торговых центров или комплексов, где предоставляются жизнеобеспечивающие услуги (аптеки, продовольственные магазины).

С 30 декабря вступили в силу обновленные правила карантина для израильтян, контактировавших с носителем коронавируса, которые касаются всех жителей страны старше пяти лет. Привитые или переболевшие израильтяне после контакта с заразившимся должны будут сделать тест на антиген в медучреждении или пункте, имеющим соответствующее разрешение минздрава. Результаты домашних тестов признаваться не будут. В случае отрицательного теста, привитые и переболевшие освобождаются от необходимости соблюдать карантин. При положительном результате экспресс-теста необходимо сделать PCR-тест. В случае отрицательного результата - привитые и переболевшие освобождаются от карантина. В случае положительного результата PCR-теста необходимо соблюдать карантин в течение 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Непривитым израильтянам после контакта с зараженным необходимо сделать PCR-тест. При получении отрицательного результата - срока карантина составляет 7 дней и завершить режим самоизоляции можно после получения отрицательного результата PCR-теста. В случае, положительного результата PCR-тест, сделанного после контакта, срок карантина составляет 10 дней. При отсутствии в последние три дня карантинного срока симптомов простуды режим самоизоляции можно будет завершить без каких-либо дополнительных проверок. Привитые или переболевшие израильтяне, ухаживающие за больным ребенком младше 12 лет или взрослым, нуждающимся в посторонней помощи, должны соблюдать карантин до выздоровления больного. В последний день карантина человека, за которым осуществляется уход, необходимо пройти PCR-тест. Непривитые израильтяне после выздоровления ребенка или взрослого, за которым они ухаживали, должны соблюдать режим карантина в течение 14 дней. Этот срок можно сократить, сделав PCR-тест на седьмой день самоизоляции. Тесты на антиген, проводимые после контакта с заразившимся, будут проводиться бесплатно.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

1. Остается в силе запрет на въезд в Израиль иностранных граждан, не получивших разрешение от комиссии по исключительным случаям.

2. Привитые и переболевшие израильтяне после возвращения в страну должны три дня находиться на домашнем карантине. Из карантина можно будет выйти после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после возвращения.

3. Израильтяне, которые не считаются привитыми или переболевшими, смогут выйти из карантина после получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на седьмой день после возвращения.

4. Израильтяне, приехавшие из "красных" стран: с 17 декабря изменена схема возврата граждан из "красных" стран. Защищенные (полностью привитые или переболевшие) граждане по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, подписать согласие на цифровой мониторинг ("Хескемон") и находиться в течение 7 дней на домашнем карантине. После этого необходимо будет сделать еще один ПЦР-тест, и только после получения отрицательного результата можно будет выйти из карантина.

5. Продлен срок распоряжений о том, что для въезда в Израиль необходимо предъявить отрицательный результат проверки на коронавирус, а также о требовании сделать ПЦР-тест сразу после пересечения границы.

Все прилетевшие из-за границы будут облагаться штрафом, если не сделают ПЦР-тест для выхода из карантина. Все граждане Израиля, выезжающие из страны, должны помнить, что в период их пребывания за рубежом правила, регулирующие въезд в страну, могут измениться.

"Красными" с 30 декабря считаются следующие страны (израильтяне могут получить разрешение на путешествие в такие страны только через комиссию по особым случаям): ОАЭ, США, Эфиопия, Великобритания, ЮАР, Венгрия, Танзания, Нигерия, Испания, Португалия, Франция, Канада, Швейцария, Турция, Мексика.