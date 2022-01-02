Коронавирус в мире: около 290 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 2 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5457331 человек (+4120 за сутки), около 290 млн заразились, более 30 млн инфицированы в настоящее время, более 254 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 847162 умерших

Бразилия – 619139

Индия – 481770

Россия – 309707 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 299525

Перу – 202690

Великобритания – 148778

Индонезия – 144096

Италия – 137513

Иран – 131639

Колумбия – 129986

Франция – 123851

Аргентина – 117181

Германия – 112826

Польша – 97559

Украина – 96089

ЮАР – 91198

Испания – 89405

Турция – 82506

Румыния – 58779

Филиппины – 51545

Венгрия – 39186

Чили – 39140

Чехия – 36182

Эквадор – 33681

Вьетнам – 32610

Малайзия – 31513

Болгария – 30983

Канада – 30339

Пакистан – 28941

Бельгия – 28331

Бангладеш – 28076

Тунис – 25576

Ирак – 24163

Египет – 21768

Таиланд – 21720

Нидерланды – 20951

Греция – 20849



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6022

Болгария – 4510

Венгрия – 4072

Чехия – 3369

Румыния – 3086

Бразилия – 2882

Польша – 2582

Аргентина – 2558

США – 2537

Колумбия – 2514

Бельгия – 2429

Мексика – 2287

Италия – 2279

Украина – 2217

Великобритания – 2174

Тунис – 2131

Россия – 2121

Чили – 2021

Греция – 2015

Испания – 1911

Франция – 1891

Эквадор – 1867

Иран – 1538

ЮАР – 1509

Германия – 1340

Нидерланды – 1219



Коронавирус был выявлен у 1389247 израильтян, 8244 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (88-е место в мире).