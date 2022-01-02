Коронавирус в мире: около 290 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 2 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5457331 человек (+4120 за сутки), около 290 млн заразились, более 30 млн инфицированы в настоящее время, более 254 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 847162 умерших
Бразилия – 619139
Индия – 481770
Россия – 309707 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 299525
Перу – 202690
Великобритания – 148778
Индонезия – 144096
Италия – 137513
Иран – 131639
Колумбия – 129986
Франция – 123851
Аргентина – 117181
Германия – 112826
Польша – 97559
Украина – 96089
ЮАР – 91198
Испания – 89405
Турция – 82506
Румыния – 58779
Филиппины – 51545
Венгрия – 39186
Чили – 39140
Чехия – 36182
Эквадор – 33681
Вьетнам – 32610
Малайзия – 31513
Болгария – 30983
Канада – 30339
Пакистан – 28941
Бельгия – 28331
Бангладеш – 28076
Тунис – 25576
Ирак – 24163
Египет – 21768
Таиланд – 21720
Нидерланды – 20951
Греция – 20849
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6022
Болгария – 4510
Венгрия – 4072
Чехия – 3369
Румыния – 3086
Бразилия – 2882
Польша – 2582
Аргентина – 2558
США – 2537
Колумбия – 2514
Бельгия – 2429
Мексика – 2287
Италия – 2279
Украина – 2217
Великобритания – 2174
Тунис – 2131
Россия – 2121
Чили – 2021
Греция – 2015
Испания – 1911
Франция – 1891
Эквадор – 1867
Иран – 1538
ЮАР – 1509
Германия – 1340
Нидерланды – 1219
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 56 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 13 млн в Великобритании. Более 10 млн в России, Франции. Более 9 млн в Турции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании, Италии. Более 5 млн в Колумбии, Аргентине. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1389247 израильтян, 8244 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (88-е место в мире).
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