Коронавирус в Израиле: более 2100 зараженных, 26 из них в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 2 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

- Вакцинация

- Новая справка

- Для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 700 тысяч человек

- Масочный режим в закрытых помещениях

- Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих



Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 842218 зараженных (+319 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 2125 (+135) человек.

6429 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833664 (+184) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 63067 тестов. В 0,5% случаев выявлялся коронавирус.

50 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 26 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,54.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Город Кфар-Саба, региональный совет Биньямина-Гиват-Ада (Хайфский округ), поселки Кохав Яир и Цофим имеют статус "красных". Модиин-Маккабим-Реут, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Рамла, Пардес-Хана объявлены "оранжевыми". Рамат а-Шарон, Петах-Тиква, Нетания – "желтые".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о новой "волне" эпидемии, число тяжелобольных существенно не меняется. По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 2 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5615722 человек (+17 тысяч за сутки), вторую дозу – 5172987 человек (+3 тысячи за сутки).

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 60% израильтян, около 83% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 99%/96%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 85%/81%, 30-39 – 82%/77%, 20-29 – 78%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 34%/24%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Представители министерства здравоохранения заявляют, что на фоне появления в стране индийского штамма коронавируса "Дельта" Израиль отдалился от достижения коллективного иммунитета.

Эксперты представили "коронавирусному кабинету" анализ ситуации, согласно которому, для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать еще 700 тысяч человек, сообщает радиостанция "Кан Бет".

Для этого, прежде всего, необходима массовая и быстрая вакцинация подростков в возрасте 12-15 лет.

На прошлой неделе максимальный показатель составлял около 13 тысяч вакцинированных в сутки. Даже если такой показатель станет среднесуточным, для вакцинации 700 тысяч человек потребуется около двух месяцев.

24 июня координатор по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш ("Маген Исраэль") признал, что имеющиеся в Израиле вакцины Pfizer имеют срок годности до конца июля: "В настоящее время у нас нет дополнительных доз на август или позже. Мы прилагаем усилия для продвижения заказов на вакцины. Но, если мы не получим дополнительных доз, запасы скоро закончатся".

Новая справка

Министерство здравоохранения выдает теперь единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках – иврите и английском – и будет действительной как внутри Израиля, так и за рубежом.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Вновь введен масочный режим в закрытых помещениях

С 25 июня вновь введен обязательный масочный режим во всех закрытых помещениях (в том числе в общественном транспорте), за исключением места постоянного проживания.

Исключения из этого правила:

1. Маски не требуются для детей младше 7 лет.

2. Инвалидам, которые не могут носить маски.

3. Тем, кто находится в закрытом или обособленном помещении, не контактируя с другими.

4. В случае, когда два сотрудника постоянно работают в одном помещении.

5. При занятиях спортом.



Минздрав рекомендует носить защитные маски даже на открытых площадках, где собирается большое число людей. В частности, упомянут "Парад гордости" в Тель-Авиве, проходящий в пятницу.

Кроме того, минздрав рекомендует людям из групп риска и тем, кто не вакцинирован, избегать участия в каких-либо общественных собраниях.

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 10 дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов (один по прилете, а второй – на девятый день карантина) или же в течение 14 дней при условии одного отрицательного ПЦР-теста (по прилете в Израиль, что является обязательным для всех прибывающих).

Начиная с 29 июня, каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

В список стран с максимальным риском на сегодняшний день входят: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. Вышеуказанное постановление действует до 11.07.21 и будет продлено в зависимости от уровня заболеваемости в каждой из стран. Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в вышеуказанные страны запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в вышеуказанные страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд в указанные выше страны.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

27 июня правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", будет введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Пресс-служба главы правительства отмечает, что соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

С 29 июня вступит в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "черного списка".

В настоящее время в списке "стран максимального риска" находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

27 июня министерство здравоохранения сообщило о включении Беларуси и Киргизии в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. В этот список минздравом уже включены Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. При этом в минздраве отмечают: если в ближайшее время обстановка в этих странах не улучшится, они будут внесены в "список стран максимального риска".

Министерство здравоохранения сообщило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что израильтяне, выехавшие вопреки запрету властей в одну из стран с максимальной угрозой заражения до полуночи 28 июня, не будут наказываться штрафом в размере 5000 шекелей.