Коронавирус в Израиле: около 1400 зараженных, 15 умерших от COVID-19 за неделю

Утром в воскресенье, 2 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за субботу невозможно, так как 24 апреля они не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838535 заразившихся (+561 за неделю, на 46% меньше, чем было выявлено в течение позапрошлой недели).

При этом в настоящий момент заражены 1430 человек (-375 за неделю).

830740 (+921) выздоровели после коронавируса.

6365 (+15 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 9236 тестов. В 0,1% случаев выявлялся коронавирус.

173 (-58 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 102 (-50) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 65 (-32) из них в критическом состоянии, 62 (-31) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,78.

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией. По состоянию на 2 мая, в Израиле нет ни одного "красного" населенного пункта, почти все города (с населением более 30 тысяч человек) – "зеленые". Один город – Пардес-Хана-Каркур – "желтый".

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 2 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5405523 человек (около 2 тыс. за последние двое суток), вторую дозу – 5094785 человек (около 4 тыс. за последние двое суток).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, вакцинированы двумя дозами 94%, в категории 80-89 – 96%/92%, 70-79 – 98%/95%, 60-69% – 90%/86%, 50-59 – 89%/85%, 40-49 – 85%/80%, 30-39 – 81%/76%, 20-29 – 76%/70%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 22%/20%.

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет.

Израильская педиатрическая ассоциация 13 апреля опубликовала документ, в котором рекомендует массовую вакцинацию против коронавируса вакциной Pfizer для подростков 12-15 лет. В документе отмечается, что вакцина Pfizer доказала свою эффективность и безопасность в ходе клинических исследований и широкомасштабного применения в Израиле, в том числе для подростков с фоновыми заболеваниями. Педиатрическая ассоциация подчеркивает, что вакцинация подростков имеет ключевое значение для борьбы с эпидемией. В публикации также обращается внимание на тот факт, что каждый седьмой ребенок, госпитализированный с COVID-19, находится в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Это означает, что заражение детей коронавирусом может быть значительным бременем для больниц.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Бахрейн, США, Великобритания, Венгрия, Сербия, Германия, Франция.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

При нахождении в помещениях (за пределами своего дома) и в любых общественных местах по-прежнему требуется защитная маска на лице. На улице носить маску необязательно. Настоятельно рекомендовано соблюдение социальной дистанции.

Образовательные учреждения работают в полном объеме. В них также требуется соблюдение основных карантинных норм (маска, дистанция).

В настоящее время на открытом пространстве разрешено собираться группами до 100 человек. В закрытом помещении вместе могут находиться не более 20 человек.

На открытых стадионах допускается присутствие до 10000 зрителей. В закрытых помещениях – заполненность сооружения не должна превышать 40% от общего количества мест, но при этом в зале должно находиться не более 4000 человек.

В массовых спортивных мероприятиях могут участвовать до 1000 человек.

В небольших музеях, площадью до 3000 кв.м, максимальная наполненность рассчитывается по формуле: один посетитель на 7 кв.м.

Разрешена продажа напитков во время культурных мероприятий, на которых предусмотрены сидячие места для зрителей.

С 29 апреля отменено ограничение на число пассажиров в общественном транспорте. В настоящий момент на общественном транспорте действует ограничение, согласно которому автобусы могут перевозить до 75% пассажиров от своей максимальной вместимости.

Минздрав предлагает с 6 мая ввести следующие послабления:

1) отменить ограничения на количество посетителей в местах, работающих в соответствии с "зеленым стандартом", а также разрешить продажу еды и напитков;

2) открыть спортзалы и бассейны также для тех, кто не прошел вакцинацию, и работать в соответствии с "фиолетовым стандартом";

3) допускать детей и непривитых граждан в парки развлечений и места, работающие в соответствии с "зеленым стандартом", после прохождения быстрого теста на коронавирус;

4) в местах, работающих в соответствии с "фиолетовым стандартом", увеличить количество посетителей, исходя из расчета один человек на 7 кв.м;

5) увеличить количество участников частных мероприятий до 500 человек на свежем воздухе, и 50 – в помещении.

В то же время, минздрав требует запретить гражданам Израиля выезжать в страны с высоким уровнем заболеваемости. Речь на данном этапе идет об Индии, Бразилии, Турции, Мексике, Украине, Эфиопии, Южной Африке. Одновременно минздрав требует обязать граждан, возвращающихся из этих стран, проходить проверки на коронавирус и находиться в изоляции. В минздраве настаивают, чтобы это правило было распространено в том числе на получивших вакцину от коронавируса. Пока окончательного решения по этому поводу не принято.