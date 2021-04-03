Коронавирус в Израиле: около 6000 зараженных, более 500 заболевших в стационарах

В субботу, 3 апреля, вечером, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:56.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 834070 заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 6086 человек.

821748 выздоровели после коронавируса.

6236 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 33865 тестов. В 1,3% случаев выявлялся коронавирус.

516 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 351 пациента оценивается врачами как тяжелое, 197 из них в критическом состоянии, 177 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,61.

81% зараженных моложе 50 лет; около 92% умерших были старше 60 лет; 55% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 56% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты в зависимости от эпидемиологической ситуации различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). "Красными" обозначены населенные пункты с наихудшей эпидемиологической ситуацией, где карантинные меры самые жесткие. По состоянию на 2 апреля, в Израиле нет ни одного относительно крупного города, который имел бы статус "красного" или "оранжевого". Среди "зеленых" почти все города: Рахат, Тайбэ, Арад, Тира, Тамра, Нацерет, Цфат, Рамле, Иерусалим, Нетивот, Ор Йегуда, Офаким, Эйлат, Димона, Сдерот, Лод, Ашкелон, Беэр-Яаков, Шфарам, Нес-Циона, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Шева, Кирьят-Гат, Рош а-Айн, Нетания, Маале-Адумим, Хадера, Ришон ле-Цион, Сахнин, Акко, Эльад, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Холон, Ашдод, Бней-Брак, Бейтар-Илит, Петах-Тиква, Кармиэль, Кирьят Бялик, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Од а-Шарон, Кацрин, Модиин-Илит, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Герцлия, Афула, Раанана, Рамат-Ган, Кирьят-Оно, Кирьят-Шмона, Кирьят-Ям, Нагария, Гиватаим, Рамат а-Шарон.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 3 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5256540 человек, вторую дозу – 4815283 человека.

Полностью вакцинированы около 52% населения страны и около 72% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 57% израильтян, более 78% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 98% граждан, вакцинированы двумя дозами 92%, в категории 80-89 – 95%/91%, 70-79 – 97%/94%, 60-69% – 89%/84%, 50-59 – 87%/81%, 40-49 – 83%/76%, 30-39 – 78%/70%, 20-29 – 73%/64%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 21%/18%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования. 31 марта компания Pfizer объявила, что вакцина против коронавируса на 100% эффективна для подростков старше 12 лет

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения в ТОП-10: Израиль, ОАЭ, Чили, Великобритания, США, Бахрейн, Сербия, Венгрия, Катар, Марокко.