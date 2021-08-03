Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены около 4000 зараженных, 15 больных COVID-19 умерли

Утром во вторник, 3 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

- Инструкции и штрафы

- Израиль возвращается к нормам "зеленого стандарта"

- Ужесточение карантинных мер

- Коронавирусный "светофор" в Израиле бездействует, список "красных" городов растет

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 881282 зараженных (+3966 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 2 и 3 августа; в отчете минздрава при этом указано, что со вчерашнего дня выявлено 3818 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 22345 (+2909) человек.

6492 (+15) заболевших COVID-19 умерли.

852445 (+1042) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 113723 тестов. В 3,78% случаев выявлялся коронавирус.

419 заболевших в больницах, 36 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 221 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 51 из них в критическом состоянии, 46 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,37.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 70 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 70 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 3 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5790758 человек (более 62% населения страны, более 85% взрослого населения), вторую дозу – 5381178 человек (около 58% населения страны, более 79% взрослого населения). Данных по третьей дозе пока нет.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 93% граждан, вакцинированы двумя дозами 90%, в категории 80-89 – 94%/91%, 70-79 – 96%/93%, 60-69 – 91%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 86%/81%, 30-39 – 83%/78%, 20-29 – 79%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 42%/36%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. На данном этапе решено ревакцинировать граждан старше 60 лет, которые получат третью прививку. Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

30 июля премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил на встрече с представителями больничных касс, что перед ними поставлена цель – ревакцинировать около полутора миллиона израильтян в возрасте 60 лет и старше в течение восьми-десяти дней. Предполагается, что для этого будет задействованы силы службы тыла. Ранее Беннет обратился к израильтянам старше 60 лет с просьбой сделать третью прививку, если с момента получения второй дозы прошло более пяти месяцев.

В настоящее время у Израиля всего 200 тысяч вакцин Pfizer, пригодных для использования. В ближайшее время ожидаются новые поставки.

Из более чем миллиона вакцин, срок годности которых истекал 31 июля, в итоге не удалось использовать около 80 тысяч доз (стоимостью 6 миллионов шекелей). При этом значительную часть вакцин с истекающим сроком годности в начале июля удалось поставить в Южную Корею в обмен на поставку новой партии за счет южнокорейской квоты в сентябре-октябре 2021 года.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 11 июля заявлял, что договорился с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла ускорить доставку в Израиль новой партии вакцин против коронавируса. В Иерусалиме также рассчитывают перенести на август получение 700 тысяч доз, которые должна передать Израилю в октябре Южная Корея.

Профессор Эран Сигал из Института Вейцмана в Реховоте, являющийся членом экспертного совета, консультирующего минздрав, заявил накануне, что эпидемиологическая ситуация в стране свидетельствует о новой волне коронавирусной инфекции, которую следует "погасить" прежде, чем больницы перестанут справляться с нагрузкой. Сигал заметил, что проведение ревакцинации среди граждан в возрасте 60 лет и старше на данном этапе необходимо. При этом он сказал, что не менее важно разработать план действий для ситуации, в которой вакцины против коронавируса окажутся неэффективны.

30 июля гендиректор минздрава профессор Нахман Аш призвал правительство ввести более строгие ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Израиле.

Коронавирусный "светофор" в Израиле бездействует, список "красных" и "оранжевых" городов растет

По состоянию на 3 августа, в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, городам Афула, Сахнин, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Ям, Нетивот, Бат-Ям, Кирьят-Гат присвоен статус "красных" (в этой публикации мы говорим только о населенных пунктах, где проживают не менее 20 тысяч человек).

"Оранжевые" города: Кирьят-Малахи, Нетания, Сдерот, Димона, Офаким, Пардес Хана, Цфат, Хадера, Кафр-Касем, Холон, Йерухам, Нагария, Акко, Кирьят-Оно, Явне, Ор Йегуда, Хайфа, Тайбэ, Рош а-Айн, Кармиэль, Ришон ле-Цион, Рамат-Ган, Ашкелон, Петах-Тиква, Тира, Герцлия, Бней-Брак.

Прочие города пока считаются "зелеными".

Отметим, что минздрав не вводит никаких дифференцированных карантинных мер для тех или иных населенных пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации, продолжая полагаться на вакцинацию. 28 июля минздрав в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il подтвердил, что программа "светофор" пока не задействована. Судя по имеющейся информации, по состоянию на 3 августа эта программа по-прежнему бездействует.

Список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

С пятницы, 30 июля, вступило в силу решение правительства о расширении списка "красных" и "оранжевых" стран, посещение которых из-за эпидемии коронавируса запрещено или ограничено для израильских граждан.

С сегодняшнего дня имеют статус "красных" и запрещены к посещению для израильтян: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания, Киргизия, Великобритания, Грузия, Кипр и Турция.

Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям. После возвращения из этих стран вакцинированные должны сдать тест на коронавирус, и смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата. Невакцинированные должны сдать тест на коронавирус по возвращении и находиться в карантине в течение 7 дней. Они смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день.

На сегодняшний день список "оранжевых" стран, которые посещать пока разрешено, но по возвращении из которых требуется карантин в том числе для привитых и переболевших: ОАЭ, Греция, Болгария, Сейшельские острова, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Колумбия, Коста-Рика, Уганда, Монголия, Мьянма, Фиджи, Панама, Камбоджа, Кения, Либерия.

Список "желтых" стран, которые не рекомендованы к посещению: Уругвай, Багамы, Сальвадор, Ангола, Эсватини (бывший Свазиленд), Эквадор, Эритрея, Армения, Эфиопия, Ботсвана, Боливия, Бахрейн, Белиз, Французская Гвиана, Филиппины, Доминиканская республика, Нидерланды, Центральная Африканская республика, Венесуэла, Танзания, Иордания, Лесото, Мозамбик, Малави, Мальдивы, Египет, Марокко, Непал, Сьерра-Леоне, Сенегал, Шри-Ланка, Португалия, Перу, Куба, Казахстан, Катар, Камерун, Руанда, Таиланд, Италия, Франция.

Напомним, по возвращении из "желтых" и "зеленых" стран все, в том числе привитые и переболевшие, должны находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус, сделанного в "Бен-Гурионе" (максимум 24 часа).

Решение о расширении списка "красных" и "оранжевых" стран было утверждено более недели назад на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. При этом обсуждался вариант введения более простой градации: страны, разрешенные и запрещенные к посещению.

Вечером 29 июля законодательная комиссия Кнессета утвердила расширение списка "красных" и "оранжевых" стран. Однако ограничения были утверждены до 9 августа (а не до 12 августа, как предполагалось ранее). Срок действия этого типа ограничений был сокращен на три дня по просьбе Шарон Эльрои Прайс, главы департамента общественного здравоохранения, которая сообщила, что правительство обсуждает новую модель ограничений на выезд, которая через неделю будет представлена на утверждение комиссии.

Инструкции и штрафы

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при прилете в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Все прибывающие пассажиры (включая детей), за исключением привитых или переболевших, должны находиться на домашнем карантине в течение 7 (семи) дней при условии двух отрицательных ПЦР-тестов: один сразу после прилета, а второй – на седьмой день карантина (это правило действует с 14 июля, до того требовалось от 14 до 10 дней карантина).

Каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в страны с максимальным риском заражения запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в такие страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Введены штрафы за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

Был введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

Действует положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "красного списка".

Израиль возвращается к нормам "зеленого стандарта"

Утром 29 июля вступило в силу возвращение "зеленого стандарта" на мероприятиях с участием более ста человек, вне зависимости от того, проводятся они в помещении или на улице.

"Зеленый стандарт" становится вновь актуальным в тренажерных залах, в ресторанах, в столовых, в парках развлечений, в синагогах, при организации спортивных и культурных мероприятий.

При текущем уровне заболеваемости, "зеленый стандарт" не является обязательным на мероприятии с участием менее ста человек.

"Зеленый стандарт" требует от участника предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. При отсутствии перечисленных справок лица старше 12 лет должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. В соответствии с решением кабинета, дети до 12 лет в настоящий момент освобождены от необходимости делать тест для того, чтобы посетить детское мероприятие или кинотеатр.

Дети должны делать проверку только для участия в мероприятиях с участием более ста человек в соответствии со "знаком торжеств".

Согласно решению кабинета, с 8 августа государство прекратит оплачивать тесты на коронавирус для предъявления на входе в различные учреждения. Тесты должны будут оплачивать сами проверяющиеся. Исключение будет сделано для лиц, которым по медицинским показаниям запрещена вакцинация, а также для детей младше 12 лет.

29 июля законодательная комиссия Кнессета одобрила введение "зеленого стандарта" до 7 августа.

Ужесточение карантинных мер

Вечером 3 августа министерский кабинет по борьбе с эпидемией коронавируса соберется на заседание, в ходе которого будет обсуждаться введение карантинных мер на фоне четвертой волны эпидемии и роста числа тяжелобольных. На проведении заседания настояло министерство здравоохранения.

Обсуждаться будут предложения об ужесточении требований "зеленого стандарта" и введении ограничений на собрания (включая обязательное ношение масок на любых собраниях более 20 человек, даже если это происходит не в помещении). Представители минздрава, помимо прочего, рекомендуют сделать обязательными тесты для получения разрешения детям участвовать в мероприятиях, где действуют нормы "зеленого стандарта".

Ожидается пересмотр политики в отношении въезда-выезда из Израиля: не исключено, что запрет на вылет в некоторые страны будет снят, но при этом станут более жесткими требования по самоизоляции. Возможно, снова будет поднят вопрос введения более простой градации: страны, разрешенные и запрещенные к посещению. Также могут быть рассмотрены и другие предложения.

Вечером 2 августа гендиректор министерства здравоохранения Нахман Аш назвал "тревожными" данные, свидетельствующие о росте заболеваемости. Он также сообщил, что специалисты его ведомства обсуждают варианты ужесточения требований "зеленого сертификата", но таким образом, чтобы это негативно не отразилось на экономике. Комментируя начало кампании по "бустерной" вакцинации людей старше 60 лет, Нахман Аш отметил, что через две-три недели можно будет увидеть эффект от этого, а также понять, как это отражается на количестве больных в тяжелом состоянии.

Накануне заседания министерского кабинета по борьбе с коронавирусом команда экспертов под руководством профессора Рана Блицера опубликовала свои рекомендации. Вечером 2 августа Нафтали Беннет между обсуждения бюджета в Кнессете собрал глав коалиционных фракций, чтобы обсудить ситуацию. На это заседание также был приглашен профессор Блицер. Как сообщила радиостанция "Кан Бет", эксперты рекомендуют распространить ограничения "зеленого стандарта" на все мероприятия вне зависимости от количества присутствующих на них людей. Эксперты также отметили, что отсутствие контроля за соблюдением ограничений является серьезным упущением в борьбе с распространением вируса. Специалисты рекомендовали начать кампанию по ревакцинации лиц младше 60 лет, входящих "группы риска".

Согласно оценке экспертов, представленной правительству, если не ужесточить карантинные меры, к концу августа количество больных в тяжелом состоянии будет колебаться от 600 до 1200, в течение ближайшей недели количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ или ЭКМО вырастет до 50. (Беннет на вчерашнем заседании правительства говорил уже о прогнозе 1600 тяжелобольных COVID-19 к началу сентября.)

Команда экспертов рекомендовала усилить разъяснительную кампанию о необходимости вакцинации с упором на израильтян, говорящих по-арабски и по-русски. Отметим, что с начала 2021 года разъяснительная работа в этих секторах велась слабо.