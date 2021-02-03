Коронавирус в Израиле: в настоящее время заражены около 74 тысяч человек, за сутки умерли более 70 заболевших COVID-19

Утром в среду, 3 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 663665 заразившихся (+8664 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 73707 человек (+2089). Ситуация ухудшается, несмотря на массовую вакцинацию.

585070 (+6503) выздоровели после коронавируса.

4888 (+72) заболевших COVID-19 умерли.

1789 (0) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1074 (-20) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 371 (-15) из них в критическом состоянии, 292 (-18) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 88503 тестов. В 9,3% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).