Минздрав распорядился с 4 февраля начать вакцинировать против коронавируса все возрастные группы

В среду, 3 февраля, больничные кассы получили от министерства здравоохранения распоряжение с четверга, 4 февраля, открыть вакцинацию против коронавируса для всего населения старше 16 лет.

При этом больничные кассы должны будут оставлять очереди для пожилых граждан и людей в группах риска.

Решение о всеобщей вакцинации было принято по результатам совещания, состоявшегося в минздраве накануне.

До сих пор вакцинировали людей старше 35 лет и старшеклассников 16-18 лет, учащихся 11-12 классов.

По данным минздрава Израиля на 3 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3236859 человек (около 70 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 1855071 человек (около 30 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 89% граждан, вакцинированы двумя дозами 78%, в категории 80-89 – 86%/76%, 70-79 – 93%/83%, 60-69% – 76%/64%, 50-59 – 66%/36%, 40-49 – 55%/21%, 30-39 – 34%/12%, 20-29 – 26%/8%, моложе 20 (но не младше 16) – 9%/1%.

Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса. Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 27 января, Израиль занимал первое место в рейтинге. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Великобритания, Сербия, США, Исландия, Мальта, Румыния, Польша, Турция.

Вечером 2 февраля глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн провели брифинг, посвященный уровню заболеваемости коронавирусом и кампании по массовой вакцинации населения. Нетаниягу, в частности, отметил проблему распространения новых штаммов коронавируса, было упомянуто, что "британская мутация" выявляется уже у 80% заразившихся. При этом премьер-министр призвал всех граждан пройти вакцинацию, особенно отметив важность прививок для тех, кто старше 50 лет. "Если мы возьмем под контроль заболеваемость в этой группе населения и сможем вакцинировать людей старше 50, то мы будем на пути к победе над коронавирусом, если не будет никаких других сюрпризов. Это позволит нам начать снимать ограничения", – сказал премьер. Нетаниягу пообещал, что постепенное смягчение режима карантина начнется уже на следующей неделе. При этом он отметил, что очень важно продлить режим карантина еще на несколько дней. "За эти три дня (с пятницы по воскресенье) мы сможем привить еще 200 тысяч людей", – заявил он. Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн также говорил о невозможности снять режим карантина перед ближайшими выходными. Он предупредил: "Если это сделать, то это будет черная пятница".