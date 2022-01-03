Нахман Аш: "Мы утратили контроль над "омикроном""

В интервью радиостанции "Кан Бет" гендиректор минздрава профессор Нахман Аш сказал, что правительство "утратило контроль над штаммом "омикрон".

По словам профессора Аша, в данный момент имеется только два инструмента, которые могут помочь приостановить распространение вируса, это защитные маски и прививки.

Вечером 2 января профессор Нахман Аш сообщил министру здравоохранения и главе правительства о том, что он одобрил вакцинацию лиц старше 60 лет и медицинских работников четвертой дозой вакцины в том случае, если с последней прививки прошло более четырех месяцев.