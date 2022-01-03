"Клалит": 30 пациентов уже получили препарат для лечения COVID-19

Гендиректор больничной кассы "Клалит" Рут Ральбаг в интервью Шели Яхимович на радиостанции "Решет Бет" рассказала о начале кампании по вакцинации четвертой дозой лиц старше 60 лет, и готовности поликлиник "Клалит" к резкому росту количества больных.

Она рассказала, что в данный момент работают 150 центров вакцинации и в ближайшие дни будут открыты еще 20 центров. 3 января – первый день кампании по вакцинации четвертой дозой. С утра и до начала разговора на радио прививку сделали 9 тысяч членов больничной кассы, и вакцинация будет продолжаться до поздней ночи.

Рут Ральбаг рассказала, что минздрав проводит консультации с директорами больниц и больничных касс для того, чтобы установить порядок работы в чрезвычайной ситуации. Цель – постараться не допустить того, чтобы больные, не нуждающиеся в госпитализации, приезжали в больницу. 4 января состоятся масштабные учения с участием больниц, поликлиник и Службы тылом.

Собеседница Шели Яхимович рассказала, что 30 пациентов больничной классы "Клалит" уже получили новый препарат для лечения коронавируса, и он показал хорошие результаты. В разгар эпидемии препарат, на который возлагаются большие надежды, будут получать около сотни пациентов в день.