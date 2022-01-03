Коронавирусный "светофор" в Израиле: Тель-Авив и десятки других городов объявлены "красными"

По состоянию на 3 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Маале-Адумим, Кирьят-Оно, Ор Йегуда, Кафр Кана, Од а-Шарон, Раанана, Нес-Циона, Гиватаим, Явне, Рамат а-Шарон, Кармиэль, Ариэль, Модиин, Нацерет, Ришон ле-Цион, Кфар-Саба, Рош а-Айн, Рамат-Ган, Петах-Тиква, Бейт-Шемеш, Холон, Герцлия, Тель-Авив-Яффо, Реховот, Йехуд.

"Оранжевые" города: Нетания, Кирьят-Моцкин, Иерусалим, Бат-Ям, Тверия, Беэр-Яаков, Нагария, Кирьят-Шмона, Хайфа, Афула, Кирьят-Бялик, Шфарам, Лод, Димона, Кирьят-Ям, .

"Желтыми" признаны: Рахат, Ашдод, Кирьят-Гат, Тайбэ, Хадера, Тамра, Беэр-Шева, Акко, Ашкелон, Рамле, Кирьят-Ата, Хадера, Нетивот, Бейтар-Илит, Офаким, Явне, Бака аль-Гарбия, Цфат, Кирьят-Малахи, Кафр Манда, Пардес-Хана, Ноф а-Галиль, Маалот-Таршиха, Эйлат, Умм эль-Фахм, Бней-Брак, Модиин-Илит, Мрар.

"Зеленые" города: Сдерот, Сахнин, Кафр Касем, Арад, Эльад, Тира.

В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.