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NEWSru.co.il :: Здоровье3 января 2022 г., 14:31

Коронавирус в системе образования: на карантине почти 90 тысяч учеников

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Коронавирус в системе образования: на карантине почти 90 тысяч учеников

По данным на понедельник, 3 января, коронавирус выявлен у 14122 детей и 1965 членов педагогического состава в израильских школах и детских садах.

87393 ребенка находятся на домашнем карантине.

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