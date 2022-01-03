Коронавирус в системе образования: на карантине почти 90 тысяч учеников

По данным на понедельник, 3 января, коронавирус выявлен у 14122 детей и 1965 членов педагогического состава в израильских школах и детских садах.

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