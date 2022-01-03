Коронавирус в системе образования: на карантине почти 90 тысяч учеников
По данным на понедельник, 3 января, коронавирус выявлен у 14122 детей и 1965 членов педагогического состава в израильских школах и детских садах.
87393 ребенка находятся на домашнем карантине.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 03 января 2022
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 38 тысяч зараженных, только 0,3% из них в тяжелом состоянии
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 38 тысяч зараженных, только 0,3% из них в тяжелом состоянии
// NEWSru.co.il // Здоровье // 03 января 2022
Коронавирусный "светофор" в Израиле: Тель-Авив и десятки других городов объявлены "красными"
Коронавирусный "светофор" в Израиле: Тель-Авив и десятки других городов объявлены "красными"