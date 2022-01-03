Вакцинация против коронавируса в Израиле: начался четвертый этап

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более полугода. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.

По данным минздрава Израиля на 3 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6576493 человек (70% населения страны), вторую дозу – 5929599 человек (64% населения страны). 4262854 человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

Темпы вакцинации в последние месяцы снизились. 23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 79% граждан, в категории 80-89 – 87%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 78%, 30-39 – 72%, 20-29 – 69%, 16-19 – 67%, 12-15 – 59%, 5-11 – 8% (первую прививку получили 19% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 32/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 6/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 34, привитых давно (более полугода) – 6, полностью привитых – 19. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщал ранее, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.