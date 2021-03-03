Коронавирус в Израиле: заражены около 43 тысяч человек, за сутки умерли 18 больных

Утром в среду, 3 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 787211 заразившихся (+5354 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 42733 (+3543) человек.

738681 (+1793) выздоровели после коронавируса.

5797 (+18) заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 91122 тестов (число тестов по сравнению с прошлой неделей значительно увеличено). В 4,8% случаев выявлялся коронавирус.

1195 (-3) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 717 (-12) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 266 (-2) из них в критическом состоянии, 224 (-10) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости растет (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – в настоящее время он больше 1.

80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 41 населенный пункт в стране определяется минздравом как "красный" и 74 – как "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Кфар-Саба, Гиватаим, Модиин, Кирьят-Шмона. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 35% израильтян.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 3 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 4811712 человек (около 36 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 3503621 человек (около 58 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 86%, в категории 80-89 – 92%/85%, 70-79 – 95%/88%, 60-69% – 85%/76%, 50-59 – 83%/67%, 40-49 – 77%/57%, 30-39 – 70%/41%, 20-29 – 63%/32%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 17%/10%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие будут получать только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа. На текущий момент в Израиле более 730 тысяч переболевших коронавирусом, включая детей младше 16 лет. Точное количество переболевших, которые могут получить вакцину, не публикуется. Согласно исследованиям, иммунная защита от коронавируса у переболевших ниже, чем у получивших две дозы вакцины. В Израиле около 1% переболевших заболели повторно более чем через три месяца после выздоровления. Проведенное в Израиле исследование показало, что одна доза вакцины существенно повышает иммунную защиту.

Вопрос о вакцинации несовершеннолетних обсуждается. Проводятся исследования.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: Израиль, ОАЭ, Великобритания, США, Марокко, Сербия, Чили, Турция, Польша, Испания.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В настоящее время обязательны: ношение защитных масок в общественных местах (включая просто выход из дома на улицу) и соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5-2 метров).

В то же время открыты уличные магазины и торговые центры. Они открыты для всех и работают в соответствии с "фиолетовым стандартом", ограничивающим количество людей в закрытом помещении и на свежем воздухе, а также предусматривающим соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Работают музеи и библиотеки, но для их посещения не нужен "зеленый паспорт" (свидетельство о полной вакцинации против коронавируса).

Действуют ограничения на собрания: до 20 человек на открытом пространстве и до 10 человек в помещении.

Для тех, кто сделал две прививки или переболел коронавирусом и имеет документ, подтверждающий это, открыты спортивные и тренажерные залы, бассейны, фитнес-клубы, гостиницы (без ресторанов), учреждения культуры и культурные мероприятия. При этом открыты не все тренажерные залы и фитнес-клубы – обладателям абонементов и другим посетителям следует уточнять, работает ли их зал или клуб.

В случае семейных походов с детьми в учреждения, работающие в соответствии с "зеленым стандартом", детям потребуется справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Возобновили очные занятия для учащихся 5 и 6 классов, а также 11 и 12 классов в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах, а также в "оранжевых" населенных пунктах, в которых прививку сделали не менее 70% взрослого населения.

В случае, если ослабление карантинных мер не приведет к новой волне эпидемии, в течение ближайших недель можно ожидать третий этап послаблений в режиме карантина.

ОСЛАБЛЕНИЕ РЕЖИМА КАРАНТИНА

1 марта правительство Израиля утвердило решение о проведении следующего этапа выхода из локдауна с воскресенья, 7 марта.

В рамках этого этапа возобновится фронтальная учеба в 7-10 классах школ в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах по эпидемиологической шкале министерства здравоохранения, а также в "оранжевых" населенных пунктах, в которых привиты более 70%. Ограничения на собрания будут смягчены до 20 человек в помещении и до 50 человек на открытом воздухе (кроме "красных" городов, где сохранятся ограничения в 10 и в 20 человек соответственно).

Кафе и рестораны получат разрешение на открытие только под открытым небом в рамках "фиолетового" стандарта, определяющего максимальную загруженность. При этом обладатели "зеленых паспортов" смогут сидеть и во внутренних помещениях.

АВИАСООБЩЕНИЕ

18 февраля члены кабинета министров продлили срок действия положения о прекращении авиасообщения еще на 14 дней, до 6 марта. Для въезда и выезда из страны пока все еще необходимо получить специальное разрешение в комиссии по исключительным случаям.

Вечером 2 марта правительство Израиля приняло решение существенно сократить полномочия комиссии по исключительным случаям и с воскресенья, 7 марта, увеличить квоту на въезд в Израиль до 3000 человек в сутки (как через аэропорт Бен-Гурион, так и через наземные пограничные переходы). В первую неделю ограничение составит 1000 человек в сутки. Рейсы будут осуществляться из четырех городов – Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа и Киева.

Согласно решению правительства, вернувшиеся из-за границы граждане Израиля должны будут предъявить результаты проверки на коронавирус перед посадкой в самолет и в Израиле. Вакцинированные или переболевшие граждане по прилете будут освобождены от карантина, остальные будут направляться в карантин в отелях или дома (если согласятся на мониторинг с использованием электронных средств).

Надзор за соблюдением домашнего карантина будет поручен полиции и ему будет присвоен высокий приоритет. Для этого полиции будут приданы 660 инспекторов из числа госслужащих. Также будет продолжаться продвижение реализации технологических методов надзора за соблюдением карантина, включая электронные браслеты, включая продвижение соответствующего законодательства. Также будет рассмотрено предложение полиции увеличить штраф за нарушение карантина с 5000 шекелей до 10000 шекелей.

Гражданам Израиля, получившим две порции вакцины или переболевших, будет разрешено вылетать за границу без ограничений, с учетом объема рейсов, устанавливаемого министерствами транспорта и здравоохранения. Просьбы непривитых граждан покинуть пределы страны будет рассматривать комиссия минтранса по исключительным случаям. Комиссия по рассмотрению запросов на прилет и на вылет от иностранных граждан продолжит работать под эгидой МВД.

Министерства транспорта, здравоохранения и туризма проведут подготовительную работу к приему иностранных туристов, прошедших вакцинацию.

Следует отметить, что решение было принято вопреки позиции медицинского руководства, включая директора управления общественного здравоохранения Шарон Эльрои-Прайс и координатора по борьбе с коронавирусом Нахмана Аша.