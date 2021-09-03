Вакцинация против коронавируса в Израиле: кто чаще отказывается от прививок? Итоги опроса

С конца декабря 2020 года в Израиле проводится массовая вакцинация против коронавируса. Для этой цели используются в основном вакцины Pfizer/BioNTech, а также Moderna. Вакцинация является добровольной, но стимулируемой.

В настоящее время идет третий этап вакцинации: прививают всех желающих, достигших возраста 12 лет (если после второй прививки прошло более пяти месяцев). Израиль стал первой страной в мире, где в массовом порядке гражданам делают "бустерную" прививку после получения первых двух доз около полугода назад.

Кроме того, прививают тех, кто был заражен коронавирусом: около 12% населения были зарегистрированы как перенесшие коронавирус, подавляющее большинство переболевших взрослых впоследствии получили хотя бы одну дозу вакцины.

Первую дозу вакцины против коронавируса получили 64% населения страны (88% взрослого населения), вторую дозу – 59% населения страны (81% взрослого населения). Третьей дозой привиты 25% населения страны (34% взрослого населения).

Медики подчеркивают, что прививка, прежде всего, снижает риск тяжелого течения болезни и вероятность смерти от COVID-19 в случае заражения коронавирусом, особенно в пожилом возрасте. Однако, как показала практика, массовая вакцинация не позволяет остановить распространение коронавируса. Напрасными оказались надежды и на коллективный иммунитет.

Сейчас Израиль переживает четвертую волну эпидемии. Текущее число зараженных уже заметно превысило максимальный январский пик, но больных в тяжелом состоянии меньше примерно на 40-45%, чем было в январе.

Вакцина доказала свою эффективность, наличие справки о вакцинации ("зеленого паспорта") значительно упрощает жизнь в период пандемии как в Израиле, так и при поездках в другие страны. Тем не менее более миллиона израильтян в категории 12+ до сих пор не сделали ни одной прививки. Проведенные исследования показали, что больше всего нежелающих прививаться в русскоязычном, арабском и ультрарелигиозном секторах.

Редакция NEWSru.co.il провела опрос с целью выяснения отношения наших читателей к вакцинации против коронавируса. Мы проводили опрос на ту же тему в январе 2021 года, когда массовая вакцинация только начиналась.

ИТОГИ ОПРОСА

73% опрошенных считают, что следует вакцинироваться против коронавируса, если нет медицинских противопоказаний. 15% считают, что – не следует. Прочие затрудняются с однозначным ответом.

При этом 59% участников опроса сообщили, что сделали уже три прививки против коронавируса, включая "бустерную" (это близко к среднему показателю по стране для граждан старше 30 лет). 21% сделали две прививки, 2% – одну прививку (в их числе перенесшие коронавирус). 5% заявили, что не вакцинировались из-за медицинских противопоказаний. 12% заявили, что не вакцинировались, хотя медицинских противопоказаний нет.

Проведенный опрос показал, что среди наших читателей люди младше 60 лет чаще не делали прививку против коронавируса, чем люди старше 60 лет. Среди тех, кто младше 60-ти, таких 22%. Среди респондентов старше 60-ти таких 13%.

При этом женщины чаще не делали прививку против коронавируса, чем мужчины. Среди женщин таких 19%. Среди мужчин – 14%.

Среди тех, у кого нет высшего образования, не делавших прививку против коронавируса 16%. Среди тех, у кого есть высшее образование – 12%.

При этом проведенный опрос показал, что просмотр передач российского телевидения не влияет на принятие русскоязычными израильтянами решения не прививаться против коронавируса. Среди тех, кто смотрит такие передачи, не прививавшихся только 8%. При этом среди тех, кто передачи российского ТВ не смотрит, таких 20%.

55% опрошенных заявили, что после вакцинации у них наблюдались легкие побочные эффекты (боль в месте укола, слабость, повышенная температура и т.п.). 23% сказали, что у них никаких побочных эффектов не было. 5% говорят, что у них были тяжелые побочные эффекты.

48% респондентов уверены в том, что прививка против коронавируса от Pfizer безопасна. 28% в этом не уверены. 9% уверены в том, что она небезопасна.

42% согласны с мнением, что вакцинация против коронавируса должна быть всеобщей, даже если требуется принуждение, а не убеждение. 39% с этим не согласны.

57% согласны с мнением, что необходимо в принудительном порядке прививать против коронавируса всех работников системы просвещения и системы здравоохранения. 31% с этим не согласны.

61% не считают выдачу "зеленых паспортов" вакцинированным дискриминационным шагом. 16% считают это дискриминацией, но не осуждают данный шаг. 20% считают дискриминацией и осуждают.

Среди тех, кто вакцинирован, в течение последних 6 месяцев за границей побывали 22%. Среди тех, кто не вакцинирован – 11%.

Среди тех, кто вакцинирован, в течение последних 6 месяцев в музеях, театрах или кино побывали 35%. Среди тех, кто не вакцинирован – 23%.

23% считают, что нужно уже сейчас разрешить вакцинацию против коронавируса для детей младше 12 лет. 34% придерживаются противоположного мнения. Прочие затрудняются с ответом.

19% считают, что на фоне массовой вакцинации следует отменить все карантинные меры. 71% уверены, что это было бы преждевременным решением.

71% опрошенных получают информацию о вакцинации против коронавируса из израильских русскоязычных интернет-СМИ. 50% – из публикаций минздрава Израиля. 45% – из израильских ивритоязычных интернет-СМИ. 36% – из научных публикаций. Другие источники, включая радио, телевидение, газеты, зарубежные СМИ, социальные сети используют для получения такой информации менее трети опрошенных.

41% участников опроса считают, что правительство Израиля в недостаточной степени в период эпидемии ведет разъяснительную работу среди русскоязычных. 30% с этим не согласны. Прочие затрудняются с оценкой.

27% заявили, что правительство Нетаниягу-Ганца лучше боролось с эпидемией коронавируса. 21% считают, что с этой задачей лучше справляется правительство Беннета-Лапида.

58% согласны с мнением, что главным показателем успешности борьбы с эпидемией является не число зараженных, а число тяжелобольных. 19% с этим не согласны.

39% заявили, что поддерживают решение действующего правительства Израиля о начале учебного года 1 сентября, несмотря на пик эпидемии коронавируса. 38% не поддерживают.

Менее 2% верят, что победа над пандемией COVID-19 будет одержана до конца 2021 года. 12% – что это произойдет в 2022 году. 27% – после 2022 года. 24% полагают, что победить пандемию COVID-19 не удастся никогда. 35% затрудняются с прогнозом.

Читателям было предложено дать прогноз: когда человечество научится "жить с коронавирусом"? 5% – до конца 2021 года. 17% – в 2022 году. 33% – после 2022 года. 10% – никогда. 35% затрудняются с прогнозом.