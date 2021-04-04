На предприятии в США после ошибки остановлено производство вакцины AstraZeneca

В субботу, 3 апреля, администрация президента США Джо Байдена потребовала остановить производство вакцины против коронавируса AstraZeneca на заводе в Балтиморе, где из-за ошибки были испорчены 15 миллионов доз, сообщает The New York Times.

Это решение было принято после того, как выяснилось, что на предприятии Emergent BioSolutions, сотрудничающем как с AstraZeneca, так и с Johnson & Johnson, случайно были смешаны ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.

Высокопоставленные источники пояснили редакции NYT, что отныне предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution в Балтиморе будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы не допустить смешивания ингредиентов вакцин в будущем.

Федеральные чиновники обеспокоены тем, что эта путаница подорвет общественное доверие к вакцинам. Особенно проблематичным может стать использование вакцины AstraZeneca на фоне ограничения ее применения во многих странах Европы.

Компания AstraZeneca заявила, что обсудит с администрацией США варианты альтернативного предприятия для производства вакцины.