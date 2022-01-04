Коронавирусный "светофор" в Израиле: Иерусалим, Тель-Авив и десятки других городов "красные"

По состоянию на 4 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен следующим городам с населением более 20 тысяч человек: Кафр Кана, Ор Йегуда, Маале-Адумим, Кирьят-Оно, Од а-Шарон, Гиватаим, Ариэль, Раанана, Нес-Циона, Кармиэль, Модиин, Рамат а-Шарон, Нацерет, Кфар-Саба, Бейт-Шемеш, Рамат-Ган, Тель-Авив-Яффо, Петах-Тиква, Герцлия, Йехуд, Рош а-Айн, Холон, Явне, Тверия, Ришон ле-Цион, Пардес-Хана, Реховот, Нагария, Кирьят-Шмона, Иерусалим, Бат-Ям, Беэр-Яаков, Нетания.

"Оранжевые" города: Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Шфарам, Кирьят-Ям, Кирьят-Ата, Лод, Хайфа, Цфат, Кирьят-Малахи, Нетивот, Ашкелон, Рамле, Хадера, Димона, Афула, Бейтар-Илит, Беэр-Шева, Акко.

"Желтыми" признаны: Ашдод, Кирьят-Гат, Тайбэ, Хадера, Тамра, Офаким, Явне, Бака аль-Гарбия, Кафр Манда, Ноф а-Галиль, Маалот-Таршиха, Эйлат, Умм эль-Фахм, Бней-Брак, Модиин-Илит, Мрар, Сдерот.

"Зеленые" города: Рахат, Сахнин, Кафр Касем, Эльад, Тира, Арад.

В "красных" городах все классы, где привиты менее 70% детей, переходят на дистанционное обучение. В "оранжевых" городах дистанционное обучение введено только с 6 до 12 классы (также в классах где привиты менее 70% учеников).

В отчетах минздрава введено разделение: "цвет" по оценке минздрава и "цвет" по решению правительства. Первый показатель – оперативный, второй – обновляется раз в неделю, в соответствии с решением "коронавирусного кабинета", и именно он является определяющим для карантинных мер.