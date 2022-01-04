Коронавирус в мире: около 293 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 4 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5465943 человек (+5494 за сутки), около 293 млн заразились, более 32 млн инфицированы в настоящее время, более 255 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 848866 умерших
Бразилия – 619245
Индия – 482017
Россия – 311353 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 299581
Перу – 202818
Великобритания – 148893
Индонезия – 144102
Италия – 137786
Иран – 131702
Колумбия – 130061
Франция – 124212
Аргентина – 117245
Германия – 113074
Польша – 97601
Украина – 96301
ЮАР – 91312
Испания – 89573
Турция – 82795
Румыния – 58814
Филиппины – 51586
Венгрия – 39434
Чили – 39173
Чехия – 36255
Эквадор – 33686
Вьетнам – 33021
Малайзия – 31560
Болгария – 31080
Канада – 30393
Пакистан – 28945
Бельгия – 28385
Бангладеш – 28081
Тунис – 25588
Ирак – 24174
Египет – 21817
Таиланд – 21750
Греция – 20990
Нидерланды – 20971
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6025
Болгария – 4524
Венгрия – 4098
Чехия – 3376
Румыния – 3088
Бразилия – 2882
Польша – 2583
Аргентина – 2559
США – 2542
Колумбия – 2516
Бельгия – 2433
Мексика – 2287
Италия – 2284
Украина – 2222
Великобритания – 2176
Россия – 2132
Тунис – 2131
Греция – 2029
Чили – 2023
Испания – 1915
Франция – 1897
Эквадор – 1867
Иран – 1538
ЮАР – 1511
Германия – 1343
Нидерланды – 1220
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 57 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 13 млн в Великобритании. Более 10 млн в России, Франции. Более 9 млн в Турции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании, Италии. Более 5 млн в Колумбии, Аргентине. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1404923 израильтян, 8247 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (88-е место в мире).
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