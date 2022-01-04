Коронавирус в мире: около 293 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 4 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5465943 человек (+5494 за сутки), около 293 млн заразились, более 32 млн инфицированы в настоящее время, более 255 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 848866 умерших

Бразилия – 619245

Индия – 482017

Россия – 311353 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 299581

Перу – 202818

Великобритания – 148893

Индонезия – 144102

Италия – 137786

Иран – 131702

Колумбия – 130061

Франция – 124212

Аргентина – 117245

Германия – 113074

Польша – 97601

Украина – 96301

ЮАР – 91312

Испания – 89573

Турция – 82795

Румыния – 58814

Филиппины – 51586

Венгрия – 39434

Чили – 39173

Чехия – 36255

Эквадор – 33686

Вьетнам – 33021

Малайзия – 31560

Болгария – 31080

Канада – 30393

Пакистан – 28945

Бельгия – 28385

Бангладеш – 28081

Тунис – 25588

Ирак – 24174

Египет – 21817

Таиланд – 21750

Греция – 20990

Нидерланды – 20971



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6025

Болгария – 4524

Венгрия – 4098

Чехия – 3376

Румыния – 3088

Бразилия – 2882

Польша – 2583

Аргентина – 2559

США – 2542

Колумбия – 2516

Бельгия – 2433

Мексика – 2287

Италия – 2284

Украина – 2222

Великобритания – 2176

Россия – 2132

Тунис – 2131

Греция – 2029

Чили – 2023

Испания – 1915

Франция – 1897

Эквадор – 1867

Иран – 1538

ЮАР – 1511

Германия – 1343

Нидерланды – 1220



Коронавирус был выявлен у 1404923 израильтян, 8247 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (88-е место в мире).