Иерусалим:
6 - 11°
Тель-Авив:
11 - 17°
Эйлат:
10 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье4 января 2022 г., 22:40

В минздраве опасаются, что из-за задержек результатов PCR-тестов больные не смогут получить лекарство Pfizer

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В минздраве опасаются, что из-за задержек результатов PCR-тестов больные не смогут получить лекарство Pfizer

В министерстве здравоохранения опасаются, что из-за большой нагрузки на лаборатории и задержки результатов PCR-тестов больные, которым препарат Paxlovid мог бы помочь, не получат его. Об этом 4 января сообщил 12-й канал израильского телевидения.

В сюжете в вечернем выпуске новостей на телеканале говорилось, что препарат Paxlovid может помочь, если его начать принимать в первые пять дней после появления симптомов. Заразившимся коронавирусом, как правило, требуется время для того, чтобы понять, что они заболели, кроме того, требуется время, чтобы взять очередь на тест. Таким образом, у врача крайне мало времени для того, чтобы выписать препарат.

Согласно исследованиям, препарат Pfizer, если начать его принимать вовремя, в 86% случаев помогает избежать госпитализации.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:40 В минздраве опасаются, что из-за задержек результатов PCR-тестов больные не смогут получить лекарство Pfizer
20:11 В больнице "Вольфсон" подземная парковка переоборудована под "коронавирусное отделение"
14:57 В связи с нехваткой вакцин в точках вакцинации некоторые пункты закроются раньше обычного
14:39 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 300 заразившихся, семь больных COVID-19 умерли
12:45 Болеете и нуждаетесь в долгосрочном уходе? Вам положены денежные выплаты
11:07 Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 834 человека
10:51 Коронавирусный "светофор" в Израиле: Иерусалим, Тель-Авив и десятки других городов "красные"
10:08 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 46 тысяч зараженных, растет число госпитализированных
08:37 Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 135 больных COVID-19 умерли
07:00 Коронавирус в мире: около 293 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Загрузка...