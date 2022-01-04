В минздраве опасаются, что из-за задержек результатов PCR-тестов больные не смогут получить лекарство Pfizer

В министерстве здравоохранения опасаются, что из-за большой нагрузки на лаборатории и задержки результатов PCR-тестов больные, которым препарат Paxlovid мог бы помочь, не получат его. Об этом 4 января сообщил 12-й канал израильского телевидения.

В сюжете в вечернем выпуске новостей на телеканале говорилось, что препарат Paxlovid может помочь, если его начать принимать в первые пять дней после появления симптомов. Заразившимся коронавирусом, как правило, требуется время для того, чтобы понять, что они заболели, кроме того, требуется время, чтобы взять очередь на тест. Таким образом, у врача крайне мало времени для того, чтобы выписать препарат.

Согласно исследованиям, препарат Pfizer, если начать его принимать вовремя, в 86% случаев помогает избежать госпитализации.