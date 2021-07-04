Коронавирус в Израиле: за неделю выявлено около 1900 зараженных, ни один больной COVID-19 не умер

Утром в воскресенье, 4 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 3 июля невозможно, так как в субботу утром отчеты не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.

- Вакцинация

- Новая справка

- Масочный режим в закрытых помещениях

- Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

- Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)



Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 842749 зараженных (+1899 за неделю, для сравнения – за позапрошлую неделю было выявлено 1013 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 2455 (+1280 за неделю) человек.

6429 (0 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

833865 (+619) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 38938 тестов. В 0,5% случаев выявлялся коронавирус.

62 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованном помещении гостиницы, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 35 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 17 из них в критическом состоянии, 16 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Минздрав уведомляет, что за последние пять дней в тяжелом состоянии были госпитализированы 16 заразившихся штаммом "Дельта", 11 из них были вакцинированы против коронавируса.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,41.

Большинство населенных пунктов все еще имеют статус "зеленых". Поселки Кохав Яир и Цофим имеют статус "красных". Города Кфар-Саба, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Рамла, Пардес-Хана, Петах-Тиква, Маале-Адумим объявлены "оранжевыми". Города Рамат а-Шарон, Рамле, Нетания, Модиин-Маккабим-Реут, Ришон ле-Цион, Реховот – "желтые".

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, более 51% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. Примерно четверть зараженных за этот период – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И только 6% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 4 июля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5627866 человек, вторую дозу – 5174647 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 60% израильтян, около 83% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 100% граждан, вакцинированы двумя дозами 95%, в категории 80-89 – 96%/93%, 70-79 – 99%/96%, 60-69% – 91%/87%, 50-59 – 90%/85%, 40-49 – 85%/81%, 30-39 – 82%/77%, 20-29 – 78%/72%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 34%/24%.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Новая справка

Министерство здравоохранения выдает теперь единую справку для привитых против коронавируса и переболевших COVID-19 вместо разных справок, которые выдавались ранее.

"Справка о коронавирусе" выдается на двух языках – иврите и английском – и будет действительной как внутри Израиля, так и за рубежом.

Действует новая справка до 31 декабря 2021 года.

Все те, у кого на руках прежние справки, срок которых вскоре истекает, могут получить на сайте минздрава новое удостоверение.

Вновь введен масочный режим в закрытых помещениях

С 25 июня вновь введен обязательный масочный режим во всех закрытых помещениях (в том числе в общественном транспорте), за исключением места постоянного проживания.

Минздрав рекомендует носить защитные маски даже на открытых площадках, где собирается большое число людей. В частности, упомянут "Парад гордости" в Тель-Авиве, проходящий в пятницу.

Кроме того, минздрав рекомендует людям из групп риска и тем, кто не вакцинирован, избегать участия в каких-либо общественных собраниях.

Инструкции минздрава Израиля для прилетающих и улетающих

В здании аэропорта все пассажиры и провожающие обязаны носить защитные маски.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), перед посадкой на самолет в Израиль должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до вылета/въезда в Израиль.

Все пассажиры, прибывающие в Израиль (израильтяне и иностранцы, в том числе привитые и переболевшие), должны осуществить ПЦР-тест при въезде в Израиль. С 6 июня 2021 стоимость проверки оплачивается пассажиром, а не государством. Стоимость проверки по предварительному заказу до вылета в Израиль – 80 шекелей, стоимость проверки при оплате в аэропорту Бен-Гурион без предварительной проверки – 100 шекелей. С 15 июня 2021 оплата осуществляется на сайте "Феми Премиум". Следует подчеркнуть, что отказ от проведения проверки влечет за собой штраф в 3500 шекелей.

Начиная с 29 июня, каждый гражданин/резидент Израиля в возрасте старше 16 лет должен заполнить форму выезжающего из страны в течение 24 часов до вылета из Израиля. Форма содержит графу личных данных и заявление о том, что вы не посещаете страны с максимальным уровнем риска. Ссылка для заполнения формы декларации пассажира, покидающего Израиль.

В список стран с максимальным риском на сегодняшний день входят: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия. Вышеуказанное постановление действует до 11.07.21 и будет продлено в зависимости от уровня заболеваемости в каждой из стран. Следует подчеркнуть, что выезд граждан и жителей Израиля в вышеуказанные страны запрещен, за исключением тех, кто имеет разрешение, предусмотренное правилами. Выезд в вышеуказанные страны без разрешения, предусмотренного правилами, является правонарушением, за которое нарушитель будет оштрафован на 5000 шекелей. Ссылка для отправки запроса на исключительный выезд в указанные выше страны.

Дополнительные инструкции для выезжающих из страны можно найти на сайте министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения Израиля настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с плохой эпидемиологической обстановкой, и в целом советует воздержаться пока от поездок за границу. Ответственность за проверку требований к прибывшим в стране назначения и за соответствующую подготовку лежит на пассажире.

Штрафы за посещение стран с максимальным уровнем угрозы (включая Россию)

27 июня правительство Израиля одобрило введение штрафа за посещение израильтянами стран, включенных минздравом в список государств с максимальным уровнем угрозы заражения. Выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и повлечет за собой штраф в размере 5000 шекелей.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", будет введен еще один штраф в размере 3500 шекелей для родителей несовершеннолетнего, который по возвращению в Израиль не пройдет тест на коронавирус.

Пресс-служба главы правительства отмечает, что соблюдение закона должно контролироваться сотрудниками пограничной службы Управления народонаселения и иммиграции, а также сотрудниками полиции.

С 29 июня вступит в силу положение, обязывающее всех израильтян старше 16 лет при вылете из Израиля заполнять в аэропорту декларацию, в которой он обязуется во время поездки за границу не посещать страны из "черного списка".

В настоящее время в списке "стран максимального риска" находятся Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

27 июня министерство здравоохранения сообщило о включении Беларуси и Киргизии в список стран с высоким уровнем заболеваемости, поездки в которые не рекомендуются. В этот список минздравом уже включены Уганда, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эфиопия, Боливия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Тунис. При этом в минздраве отмечают: если в ближайшее время обстановка в этих странах не улучшится, они будут внесены в "список стран максимального риска".

Министерство здравоохранения сообщило в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что израильтяне, выехавшие вопреки запрету властей в одну из стран с максимальной угрозой заражения до полуночи 28 июня, не будут наказываться штрафом в размере 5000 шекелей.