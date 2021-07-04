Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
29 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье4 июля 2021 г., 16:49

СМИ: минздрав рекомендует третью прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
13-й телеканал: минздрав рекомендует третью прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом 13-й телеканал: минздрав рекомендует третью прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом

По информации 13-го телеканала, в системе здравоохранения Израиля пришли к выводу, что у лиц с ослабленным иммунитетом после двух прививок вырабатывается недостаточное количество антител к коронавирусу.

По данным телеканала, минздрав будет рекомендовать этой группе населения до конца июля сделать третью прививку.

На сайте телеканала отмечается, что это решение также позволит не выбрасывать излишки вакцины, срок хранения которой истекает в конце месяца.

О том, что минздрав рекомендует третью прививку лицам с ослабленным иммунитетом также написал сайт "Мако". По информации этого источника, на первом этапе третью прививку получат лица, страдающие болезнями сердца, прошедшие трансплантацию органов, на следующем этапе список лиц, которым рекомендована ревакцинация будет расширен.

В воскресенье, 4 июля, сайт Ynet опубликовал интервью с профессором Хези Леви, гендиректором минздрава, который сообщил, что также рассматривается возможность ревакцинации остальных групп населения в октябре. Ранее СМИ сообщали, что новую партию вакцины компании Pfizer Израиль должен получить в сентябре.


Очередное заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом назначено на вторник, 6 июля.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 04 июля 2021
Минздрав Израиля: 11 из 16 зараженных штаммом "Дельта", госпитализированных в тяжелом состоянии, были вакцинированы
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:26 МАДА открыла 17 пунктов проведения тестов PCR для выезжающих за границу
16:49 СМИ: минздрав рекомендует третью прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом
15:45 Фрукты утром, молоко вечером: исследование показало, как выглядит идеальный план питания
15:01 Гены стройности существуют, утверждают ученые, обнаружившие 16 генетических вариантов, связанных с ожирением
12:41 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены 86 заразившихся, трое больных умерли
11:35 Коронавирус в России: объявлено о 663 умерших за сутки
09:48 Минздрав Израиля: 11 из 16 зараженных штаммом "Дельта", госпитализированных в тяжелом состоянии, были вакцинированы
09:29 Коронавирус в Израиле: за неделю выявлено около 1900 зараженных, ни один больной COVID-19 не умер
08:50 Украина: за сутки выявлено около 400 заразившихся коронавирусом, 10 больных COVID-19 умерли
06:47 Коронавирус в мире: более 183 млн заразились, около 4 млн умерли. Статистика по странам
Загрузка...