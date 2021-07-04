СМИ: минздрав рекомендует третью прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом

По информации 13-го телеканала, в системе здравоохранения Израиля пришли к выводу, что у лиц с ослабленным иммунитетом после двух прививок вырабатывается недостаточное количество антител к коронавирусу.

По данным телеканала, минздрав будет рекомендовать этой группе населения до конца июля сделать третью прививку.

На сайте телеканала отмечается, что это решение также позволит не выбрасывать излишки вакцины, срок хранения которой истекает в конце месяца.

О том, что минздрав рекомендует третью прививку лицам с ослабленным иммунитетом также написал сайт "Мако". По информации этого источника, на первом этапе третью прививку получат лица, страдающие болезнями сердца, прошедшие трансплантацию органов, на следующем этапе список лиц, которым рекомендована ревакцинация будет расширен.

В воскресенье, 4 июля, сайт Ynet опубликовал интервью с профессором Хези Леви, гендиректором минздрава, который сообщил, что также рассматривается возможность ревакцинации остальных групп населения в октябре. Ранее СМИ сообщали, что новую партию вакцины компании Pfizer Израиль должен получить в сентябре.

Очередное заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом назначено на вторник, 6 июля.