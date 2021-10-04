Европейское агентство лекарственных средств одобрило ревакцинацию от коронавируса для лиц старше 18 лет

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) официально одобрило применение бустерной дозы вакцины для лиц старше 18 лет после шести месяцев после второй прививки.

В сообщении агентства говорится, что бустерная доза вакцины Pfizer у лиц, не имеющих проблем с иммунной систем, приводит к повышению уровня антител.

Агентство сообщило, что органы здравоохранения стран Европы с этого момента могут официально рекомендовать населению пройти "бустерную вакцинацию".

В своем заявлении EMA обращает внимание на существование отличий в рекомендациях для лиц с ослабленным и нормальным иммунитетом. Для лиц с ослабленным иммунитетом бустерная доза может быть рекомендована через 28 дней после второй прививки.

Отметим, что в конце сентября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло рекомендации своих экспертов и официально одобрило ревакцинацию против коронавируса (третью "бустерную" прививку) для людей старше 65 лет.