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NEWSru.co.il :: Здоровье4 октября 2021 г., 10:22

Источник в минздраве Израиля: ВОЗ может утвердить вакцину "Спутник V" в ближайшие недели

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Источник в минздраве Израиля: ВОЗ может утвердить вакцину "Спутник V" в ближайшие недели

Уже в ближайшие недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может утвердить к применению российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщают источники в министерстве здравоохранения Израиля.

Сразу после этого вакцина будет признана израильским минздравом.

В настоящий момент в Израиле признаются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, индийская Covishield, китайские Sinopharm и Sinovac.

Для вакцинации в Израиле используют вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Другие вакцины не используются.


Признание ВОЗ российской вакцины "Спутник V" не означает, что эту вакцину будут применять в Израиле. Но власти Израиля в этом случае будут признавать вакцинированными тех, кто получил прививки "Спутник V".

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