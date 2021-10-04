Источник в минздраве Израиля: ВОЗ может утвердить вакцину "Спутник V" в ближайшие недели

Уже в ближайшие недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может утвердить к применению российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщают источники в министерстве здравоохранения Израиля.

Сразу после этого вакцина будет признана израильским минздравом.

В настоящий момент в Израиле признаются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, индийская Covishield, китайские Sinopharm и Sinovac.

Для вакцинации в Израиле используют вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Другие вакцины не используются.

Признание ВОЗ российской вакцины "Спутник V" не означает, что эту вакцину будут применять в Израиле. Но власти Израиля в этом случае будут признавать вакцинированными тех, кто получил прививки "Спутник V".