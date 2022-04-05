Минздрав объявил о снижении возраста получения бесплатного стоматологического лечения

Министерство здравоохранения и министерство социального равенства объявили о снижении возраста, дающего право на получение стоматологического лечения бесплатно или за символическую плату (в зависимости от процедур).

Возраст бесплатного или субсидированного профилактического лечения будет снижен с 75 лет до 72 лет. В эту категорию входят такие процедуры, как регулярный осмотр, визит к гигиенисту, экстренная стоматологическая помощь, удаление зубного нерва.

Возраст бесплатного или субсидированного восстановительного лечения будет снижен с 80 лет до 72 лет. В эту категорию входят такие процедуры, как установка пломб, вставные челюсти и т.д.

Данный шаг обойдется в 100 миллионов шекелей в год, которые будут финансироваться из бюджетов обоих министерств. Планируется, что решение будет утверждено и вступит в силу в течение ближайших нескольких недель.