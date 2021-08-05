Коронавирус в Израиле: более 25 тысяч зараженных, третью дозу прививки получили свыше 260 тысяч человек

Утром в четверг, 5 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил новые ограничения

- Коронавирусный "светофор" в Израиле бездействует, список "красных" городов растет

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 887513 зараженных (+2580 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 4 и 5 августа; в отчете минздрава при этом указано, что со вчерашнего дня выявлено 3421 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 25463 (+1387) человек.

6503 (+6) заболевших COVID-19 умерли.

855547 (+1187) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 116089 тестов. В 3,28% случаев выявлялся коронавирус.

460 заболевших в больницах, 41 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 241 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 66 из них в критическом состоянии, 51 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,3.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 15% – старше 60 лет. При этом 79% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 5 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5797586 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5387452 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 262563 человек привиты третьей дозой (3% населения страны, 4% взрослого населения).

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. На данном этапе решено ревакцинировать граждан старше 60 лет, которые получат третью прививку. Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил новые ограничения

Вечером 3 августа на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом были утверждены новые ограничения, призванные сдержать распространение штамма "дельта". Ограничения вступят в силу в воскресенье, 8 августа.

В сообщении, опубликованном после окончания заседания, прямо говорится: в случае, если население будет игнорировать призывы пройти вакцинацию и соблюдать инструкции, локдауна избежать не удастся.

Кабинет ужесточил правила "зеленого стандарта". Теперь "зеленый стандарт" распространяется не только на взрослых, но и на детей младше 12 лет. (Это решение вступит в силу в пятницу, 20 августа. К тому времени должна быть развернута система экспресс-тестов на коронавирус).

Масочный режим будет действовать и на мероприятиях с участием 100 и более человек, которые проводятся на улице.

В государственных учреждениях вновь вводится ограничения на количество сотрудников, одновременно находящихся на рабочих местах. В офисах может находиться не более 50% персонала.

Остальным организациям и компаниям рекомендуется перевести работников на удаленную работу.

Вакцинированный взрослый, ухаживающий за заразившимся ребенком младше 12 лет или за человеком, нуждающемся в посторонней помощи, должен соблюдать карантин.

В то же время будет усилен контроль за соблюдением карантина и масочного режима.

Пересмотрена политика в отношении въезда-выезда из Израиля

Посещение стран из "красного списка" возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям. На сегодняшний день в "красном списке": Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания, Киргизия, Великобритания, Грузия, Кипр и Турция.

Будет существенно расширен список "оранжевых стран", посещение которых разрешено, но по возвращении из которых требуется отсидеть недельный карантин даже привитым и переболевшим. 3 августа минздрав сообщил о том, что в "оранжевый" список добавлены еще 18 стран: США, Украина, ОАЭ, Египет, Италия, Исландия, Болгария, Германия, Чехия, Франция, Нидерланды, Куба, Эсватини, Руанда, Тунис, Танзания, Ботсвана, Малави. Это решение вступает в силу 11 августа.

В пятницу, 6 августа, из "оранжевого списка" стран будут исключены Сейшельские острова, Уганда, Замбия, Либерия, Панама, Парагвая, Коста-Рика и Кения.

После возвращения из "зеленых стран" будет необходимо находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус.

Члены кабинета призвали израильтян отказаться от рукопожатий, объятий и поцелуев при встрече, а также избегать мест скопления народа.

Особая рекомендация выпущена для лиц старше 60 лет. Им рекомендуется избегать любого скопления людей и отказаться от встреч с непривитыми людьми.

Коронавирусный "светофор" в Израиле бездействует, список "красных" и "оранжевых" городов растет

По состоянию на 5 августа, в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, городам Афула, Сахнин, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин, Нетивот, Нетания, Кирьят-Малахи, Сдерот, Бат-Ям, Димона, Кирьят-Гат, Цфат присвоен статус "красных" (в этой публикации мы говорим только о населенных пунктах, где проживают не менее 20 тысяч человек).

"Оранжевые" города: Йерухам, Офаким, Пардес Хана, Тира, Хадера, Холон, Нагария, Явне, Ор Йегуда, Кафр-Касем, Рош а-Айн, Бней-Брак, Акко, Хайфа, Тайбэ, Кирьят-Оно, Ашкелон, Эльад, Нацерет, Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Маале-Адумим, Рамле, Рамат а-Шарон.

Прочие города пока считаются "зелеными".

Отметим, что минздрав не вводит никаких дифференцированных карантинных мер для тех или иных населенных пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации, продолжая полагаться на вакцинацию. 28 июля минздрав в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il подтвердил, что программа "светофор" пока не задействована. Судя по имеющейся информации, по состоянию на 5 августа эта программа по-прежнему бездействует.