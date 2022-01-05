Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла почти вдвое, при этом смертность продолжает снижаться

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 5 января 2022 года, таких стран 27). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 295589448 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (12,4 млн новых заразившихся за неделю; на 88% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 5474166 из них умерли (43 тыс. за неделю; на 7% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,9% (постепенно сокращается).

Отметим, что резкий рост числа зараженных и постепенное сокращение смертности происходят на фоне широкого распространения штамма "омикрон".

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (снизилась на 17% по сравнению с позапрошлой неделей), в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 11%) и в Польше (рост на 9%).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек

1. США – 58040720 выявленных заразившихся, 851439 (+9278) умерших, летальность 1,5%

2. Индия – 35018358, 482551 (+1959), 1,4%

3. Бразилия – 22323837, 619426 (+703), 2,8%

4. Великобритания – 13641520, 148941 (+920), 1,1%

5. Франция – 10589505, 124563 (+1375), 1,2%

6. Россия – 10570212, 312187 (+6097), 3,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

7. Турция – 9652394, 82932 (+1015), 0,9%

8. Германия – 7279025, 113471 (+1719), 1,6%

9. Испания – 6785286, 89689 (+436), 1,3%

10. Италия – 6566947, 138045 (+1090), 2,1%

11. Иран – 6200296, 131736 (+262), 2,1%

12. Аргентина – 5820536, 117294 (+209), 2,0%

13. Колумбия – 5203374, 130100 (+267), 2,5%

14. Индонезия – 4263732, 144105 (+34), 3,4%

15. Польша – 4145518, 98034 (+3120), 2,4%

16. Мексика – 4008648, 299711 (+767), 7,5%

17. Украина – 3678088, 96436 (+1331), 2,6%

18. ЮАР – 3483590, 91451 (+597), 2,6%

19. Нидерланды – 3198835, 20990 (+187), 0,6%

20. Филиппины – 2861119, 51604 (+391), 1,8%

21. Малайзия – 2769886, 31591 (+199), 1,1%

22. Чехия – 2493145, 36326 (+415), 1,5%

23. Канада – 2352524, 30452 (+246), 1,3%

24. Перу – 2309856, 202867 (+283), 8,7%

25. Таиланд – 2239475, 21769 (+122), 1,0%

26. Бельгия – 2151914, 28407 (+157), 1,3%

27. Ирак – 2094667, 24182 (+36), 1,2%



1. Перу – 6026

2. Болгария – 4547

3. Босния и Герцеговина – 4159

4. Венгрия – 4106

5. Черногория – 3856

6. Северная Македония – 3838

7. Грузия – 3522

8. Чехия – 3383

9. Хорватия – 3122

10. Румыния – 3091

11. Словакия – 3073

12. Сан-Марино – 2997

13. Гибралтар – 2969

14. Бразилия – 2883

15. Литва – 2800

16. Словения – 2704

17. Армения – 2687

18. Польша – 2595

19. Молдова – 2567

20. Аргентина – 2560

21. США – 2550

22. Колумбия – 2516

23. Латвия – 2480

24. Бельгия – 2435

25. Парагвай – 2291

26. Италия – 2288

27. Мексика – 2288

28. Французская Полинезия – 2245

29. Украина – 2225

30. Великобритания – 2177



Израиль в этом списке на 88-м месте (884 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8247 умерших (4 за неделю).