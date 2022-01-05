Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла почти вдвое, при этом смертность продолжает снижаться
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 5 января 2022 года, таких стран 27). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 295589448 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (12,4 млн новых заразившихся за неделю; на 88% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 5474166 из них умерли (43 тыс. за неделю; на 7% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,9% (постепенно сокращается).
Отметим, что резкий рост числа зараженных и постепенное сокращение смертности происходят на фоне широкого распространения штамма "омикрон".
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (снизилась на 17% по сравнению с позапрошлой неделей), в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 11%) и в Польше (рост на 9%).
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек
1. США – 58040720 выявленных заразившихся, 851439 (+9278) умерших, летальность 1,5%
2. Индия – 35018358, 482551 (+1959), 1,4%
3. Бразилия – 22323837, 619426 (+703), 2,8%
4. Великобритания – 13641520, 148941 (+920), 1,1%
5. Франция – 10589505, 124563 (+1375), 1,2%
6. Россия – 10570212, 312187 (+6097), 3,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
7. Турция – 9652394, 82932 (+1015), 0,9%
8. Германия – 7279025, 113471 (+1719), 1,6%
9. Испания – 6785286, 89689 (+436), 1,3%
10. Италия – 6566947, 138045 (+1090), 2,1%
11. Иран – 6200296, 131736 (+262), 2,1%
12. Аргентина – 5820536, 117294 (+209), 2,0%
13. Колумбия – 5203374, 130100 (+267), 2,5%
14. Индонезия – 4263732, 144105 (+34), 3,4%
15. Польша – 4145518, 98034 (+3120), 2,4%
16. Мексика – 4008648, 299711 (+767), 7,5%
17. Украина – 3678088, 96436 (+1331), 2,6%
18. ЮАР – 3483590, 91451 (+597), 2,6%
19. Нидерланды – 3198835, 20990 (+187), 0,6%
20. Филиппины – 2861119, 51604 (+391), 1,8%
21. Малайзия – 2769886, 31591 (+199), 1,1%
22. Чехия – 2493145, 36326 (+415), 1,5%
23. Канада – 2352524, 30452 (+246), 1,3%
24. Перу – 2309856, 202867 (+283), 8,7%
25. Таиланд – 2239475, 21769 (+122), 1,0%
26. Бельгия – 2151914, 28407 (+157), 1,3%
27. Ирак – 2094667, 24182 (+36), 1,2%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 5 января)
1. Перу – 6026
2. Болгария – 4547
3. Босния и Герцеговина – 4159
4. Венгрия – 4106
5. Черногория – 3856
6. Северная Македония – 3838
7. Грузия – 3522
8. Чехия – 3383
9. Хорватия – 3122
10. Румыния – 3091
11. Словакия – 3073
12. Сан-Марино – 2997
13. Гибралтар – 2969
14. Бразилия – 2883
15. Литва – 2800
16. Словения – 2704
17. Армения – 2687
18. Польша – 2595
19. Молдова – 2567
20. Аргентина – 2560
21. США – 2550
22. Колумбия – 2516
23. Латвия – 2480
24. Бельгия – 2435
25. Парагвай – 2291
26. Италия – 2288
27. Мексика – 2288
28. Французская Полинезия – 2245
29. Украина – 2225
30. Великобритания – 2177
Израиль в этом списке на 88-м месте (884 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8247 умерших (4 за неделю).
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