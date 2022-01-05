Министр здравоохранения объявил об изменении порядка проверок на коронавирус

Министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил об изменении порядка проверок на коронавирус. Решение об изменении порядка проверок было принято в связи с очередями у пунктов проверок.

По словам Ницана Горовица, проверку PCR смогут пройти вакцинированные израильтяне старше 60 лет или находящиеся в группе риска.

Вакцинированные израильтяне младше 60 лет должны будут делать домашние проверки.

Вакцинированные и переболевшие коронавирусом люди, получившие положительный ответ, должны находиться в изоляции на протяжении десяти дней. Выходить из карантина они смогут лишь после получения специального разрешения врача, и нет необходимости в дополнительной проверке.

Вакцинированный и переболевший коронавирусом человек, ухаживающий за несовершеннолетним или беспомощным, заразившимся коронавирусом, булет находиться в изоляции до получения отрицательного ответа на проверку на антиген, сделанную на официальном объекте. Проверку можно делать, начиная с последнего дня пребывания в изоляции человека, за которым он ухаживает.