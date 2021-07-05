Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
25 - 29°
Эйлат:
25 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье5 июля 2021 г., 07:52

Коронавирус в Израиле: минздрав планирует ревакцинацию и ужесточение карантина

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: минздрав планирует ревакцинацию и ужесточение карантина

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные, согласно которым эффективность вакцинации против коронавируса (вакцина Pfizer) снизилась до 64% на фоне распространения штамма "Дельта" и снятия карантинных ограничений.

В то же время, в минздраве подчеркивают, что вакцинация обеспечивает на 93% защиту от развития тяжелой формы заболевания COVID-19.

В понедельник, 5 июля, премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц проведут совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о дополнительной (третьей) прививке и определении категорий граждан, которым в первую очередь такая прививка необходима.


Ранее сообщалось: в системе здравоохранения Израиля пришли к выводу, что у лиц с ослабленным иммунитетом после двух прививок вырабатывается недостаточное количество антител к коронавирусу. По данным 13-го телеканала, минздрав будет рекомендовать этой группе населения до конца июля сделать третью прививку. Это решение также позволит не выбрасывать излишки вакцины, срок хранения которой истекает в конце текущего месяца.

Сайт "Мако" писал, что на первом этапе третью прививку получат лица, страдающие болезнями сердца, прошедшие трансплантацию органов, на следующем этапе список лиц, которым рекомендована ревакцинация, будет расширен.

4 июля сайт Ynet публиковал интервью с профессором Хези Леви, гендиректором минздрава, который сообщил, что рассматривается возможность ревакцинации остальных групп населения в октябре.

Ранее СМИ сообщали, что новую партию вакцины компании Pfizer Израиль должен получить в сентябре.

Во вторник, 6 июля, состоится очередное заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. Анонсировано, что на этом заседании будет поднят вопрос о введении некоторых карантинных ограничений. На данный момент обязательным для всех является ношение защитных масок в закрытых общественных помещениях и транспорте.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 04 июля 2021
МАДА открыла 17 пунктов проведения тестов PCR для выезжающих за границу
// NEWSru.co.il // Здоровье // 04 июля 2021
СМИ: минздрав рекомендует третью прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом
// NEWSru.co.il // Здоровье // 04 июля 2021
Минздрав Израиля: 11 из 16 зараженных штаммом "Дельта", госпитализированных в тяжелом состоянии, были вакцинированы
// NEWSru.co.il // Здоровье // 04 июля 2021
Коронавирус в Израиле: за неделю выявлено около 1900 зараженных, ни один больной COVID-19 не умер
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:31 Коронавирус в Израиле: около 2600 зараженных, 35 в тяжелом состоянии
08:20 Украина: за сутки выявлено 244 заразившихся коронавирусом, 14 больных COVID-19 умерли
07:52 Коронавирус в Израиле: минздрав планирует ревакцинацию и ужесточение карантина
06:48 Коронавирус в мире: около 185 млн заразились, 4 млн умерли. Статистика по странам
17:26 МАДА открыла 17 пунктов проведения тестов PCR для выезжающих за границу
16:49 СМИ: минздрав рекомендует третью прививку от COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом
15:45 Фрукты утром, молоко вечером: исследование показало, как выглядит идеальный план питания
15:01 Гены стройности существуют, утверждают ученые, обнаружившие 16 генетических вариантов, связанных с ожирением
12:41 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены 86 заразившихся, трое больных умерли
11:35 Коронавирус в России: объявлено о 663 умерших за сутки
Загрузка...