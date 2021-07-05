Коронавирус в Израиле: минздрав планирует ревакцинацию и ужесточение карантина
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные, согласно которым эффективность вакцинации против коронавируса (вакцина Pfizer) снизилась до 64% на фоне распространения штамма "Дельта" и снятия карантинных ограничений.
В то же время, в минздраве подчеркивают, что вакцинация обеспечивает на 93% защиту от развития тяжелой формы заболевания COVID-19.
В понедельник, 5 июля, премьер-министр Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц проведут совещание, на котором будет обсуждаться вопрос о дополнительной (третьей) прививке и определении категорий граждан, которым в первую очередь такая прививка необходима.
Ранее сообщалось: в системе здравоохранения Израиля пришли к выводу, что у лиц с ослабленным иммунитетом после двух прививок вырабатывается недостаточное количество антител к коронавирусу. По данным 13-го телеканала, минздрав будет рекомендовать этой группе населения до конца июля сделать третью прививку. Это решение также позволит не выбрасывать излишки вакцины, срок хранения которой истекает в конце текущего месяца.
Сайт "Мако" писал, что на первом этапе третью прививку получат лица, страдающие болезнями сердца, прошедшие трансплантацию органов, на следующем этапе список лиц, которым рекомендована ревакцинация, будет расширен.
4 июля сайт Ynet публиковал интервью с профессором Хези Леви, гендиректором минздрава, который сообщил, что рассматривается возможность ревакцинации остальных групп населения в октябре.
Ранее СМИ сообщали, что новую партию вакцины компании Pfizer Израиль должен получить в сентябре.
Во вторник, 6 июля, состоится очередное заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. Анонсировано, что на этом заседании будет поднят вопрос о введении некоторых карантинных ограничений. На данный момент обязательным для всех является ношение защитных масок в закрытых общественных помещениях и транспорте.
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