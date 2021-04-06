СМИ: по решению минздрава, крайний срок отмены обязательного ношения масок на улице – 18 апреля

Министерство здравоохранения Израиля установило крайний срок отмены требования о ношении защитных масок на открытом воздухе – 18 апреля, сообщает сайт N12/"Мако".

В публикации говорится, что, исходя из эпидемиологической ситуации, минздрав был готов дать разрешение на отмену ношения масок на улице уже на следующей неделе. Но специалисты рекомендуют перестраховаться, чтобы празднование Дня Независимости (14-15 апреля) не привело к новой вспышке эпидемии.

Кроме того, минздрав планирует разрешить увеличить допустимое количество людей во время собраний на открытом воздухе – с 50 до 100. В помещениях будет установлено ограничение – не более 20 человек.

В системе образования также запланированы послабления карантинного режима. В частности, будут отменены "капсулы" в 11-12 классах и в средней школе.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ИЗРАИЛЕ

По состоянию на вечер 6 апреля, в стране было менее 5000 (4931) зараженных коронавирусом. 486 из них находились в больницах, в том числе 317 в тяжелом состоянии (из них 190 – в критическом), 169 были подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Около 824 тысяч израильтян переболели коронавирусом и выздоровели. 6257 умерли после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 57726 тестов. В 0,7% случаев выявлялся коронавирус.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,78 (в последнюю неделю растет).