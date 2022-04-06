МАДА будет проводить 7 апреля вакцинацию против коронавируса для беженцев из Украины

Служба "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что в четверг, 7 апреля, в Тель-Авиве, Хайфе и Ашдоде будет проводиться кампания по вакцинации против коронавируса беженцев из Украины.

Прививку вакциной Pfizer смогут получить те, кто не был вакцинирован прежде, а также те, у кого прошло более трех месяцев после выздоровления (после заражения коронавирусом), а также тех, кто нуждается во второй, третьей или четвертой дозе вакцины. Для вакцинации подростков 12-18 лет необходима справка, подписанная одним из родителей, заявляют в МАДА.

Вакцинация будет проводиться по следующим адресам:

- Ашдод, улица Рефуах 1, станция МАДА, с 16:00 до 20:00.

- Хайфа, улица Ицхак Саде 10, станция МАДА, с 16:00 до 20:00.

- Тель-Авив, улица Игаль Алон, 60, станция МАДА, с 16:00 до 20:00.