Коронавирус в Израиле: более 28 тысяч зараженных, около 260 в тяжелом состоянии

Вечером в пятницу, 6 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

- Вакцинация

- Кабинет по борьбе с коронавирусом ужесточил вводимые ограничения

- Коронавирусный "светофор" в Израиле бездействует, список "красных" городов растет

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 893105 зараженных (+2096 за период с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 28329 (+1254 за период с полуночи) человек.

6516 (+7 за период с полуночи) заболевших COVID-19 умерли.

858143 (+834 за период с полуночи) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 102796 тестов. В 3,80% случаев выявлялся коронавирус.

481 заболевший в больницах, 38 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 257 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 61 из них в критическом состоянии, 48 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,3.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 15% – старше 60 лет. При этом 79% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 6 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5801781 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5390870 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 349707 человек привиты третьей дозой (4% населения страны, 5% взрослого населения, 29% граждан старше 60 лет).

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. На данном этапе решено ревакцинировать граждан старше 60 лет, которые получат третью прививку. Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Кабинет по борьбе с коронавирусом ужесточил вводимые ограничения

Члены министерского кабинета по борьбе с коронавирусом вечером 5 августа ужесточили правила "зеленого сертификата", которые вступят в силу в ближайшее воскресенье, 8 августа.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", правила были ужесточены, несмотря на возражения министра финансов Авигдора Либермана, министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева, министра просвещения Ифат Шаши-Битон и министра экономики и промышленности Орны Барбивай. Министры были против исключения, которое сделано для синагог и их посетителей.

Главное изменение правил "зеленого стандарта" заключается в том, что с 8 августа они будут касаться не только мероприятий с участием более ста человек, а всех мероприятий вне зависимости от количества присутствующих на них людей. Они будут действовать в залах торжеств, ресторанах, во время культурных и спортивных мероприятий, в спортивных залах и студиях, в гостиницах и кинотеатрах. Исключение сделано для синагог, в которых соблюдение правил "зеленого стандарта" требуется при нахождении в помещении более 50 человек.

До 20 августа ограничения "зеленого стандарта" не будут распространяться на детей младше 12 лет. После 20 августа детям также придется проходить тест на коронавирус, но делать его будут бесплатно.

С 8 августа масочный режим будет действовать и на мероприятиях с участием 100 и более человек, которые проводятся на улице.

В государственных учреждениях вновь вводится ограничение на количество сотрудников, одновременно находящихся на рабочих местах. В офисах может находиться не более 50% персонала.

Остальным организациям и компаниям рекомендуется перевести работников на удаленную работу.

Вакцинированный взрослый, ухаживающий за заразившимся ребенком младше 12 лет или за человеком, нуждающемся в посторонней помощи, должен соблюдать карантин.

Изменятся правила въезда и выезда из страны. Минздрав планирует опубликовать их, а также новый список "красных", "оранжевых" и "зеленых" стран 8 августа, и правила вступят в силу 15 августа.

Коронавирусный "светофор" в Израиле бездействует, список "красных" и "оранжевых" городов растет

"Оранжевые" города: Йерухам, Офаким, Пардес Хана, Тира, Хадера, Холон, Нагария, Явне, Ор Йегуда, Кафр-Касем, Рош а-Айн, Бней-Брак, Хайфа, Тайбэ, Кирьят-Оно, Ашкелон, Эльад, Нацерет, Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, Кирьят-Ата, Кфар-Саба, Маале-Адумим, Рамле, Рамат а-Шарон, Эйлат, Кирьят-Бялик, Беэр-Шева, Ашдод, Маалот-Таршиха, Беэр-Яаков, Бака аль-Гарбия, Арад.

"Желтые" города: Тель-Авив-Яффо, Раанана, Йехуд, Реховот, Акко, Кармиэль, Тверия, Рамат-Ган, Тамра, Бейт-Шемеш, Герцлия, Кирьят-Шмона, Гиватаим, Од а-Шарон, Умм эль-Фахм, Лод, Кацрин, Нес-Циона, Модиин, Ариэль, Шфарам.

Прочие города пока считаются "зелеными". Хотя сведения по многим из "зеленых" городов представляются сомнительными (примеры: Иерусалим, Сахнин).

Отметим, что минздрав не вводит никаких дифференцированных карантинных мер для тех или иных населенных пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации, продолжая полагаться на вакцинацию. 28 июля минздрав в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il подтвердил, что программа "светофор" пока не задействована. Судя по имеющейся информации, по состоянию на 6 августа эта программа по-прежнему бездействует.