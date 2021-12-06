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NEWSru.co.il :: Здоровье6 декабря 2021 г., 08:09

США и Европа ужесточают требования для прилетающих туристов

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США и Европа ужесточают требования для прилетающих туристов

Правительство США объявило об ужесточении требований к прилетающим туристам в свете распространения штамма "Омикрон" коронавируса COVID-19.

С сегодняшнего дня вылетающие в США должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее, чем за 24 часа до вылета, а не за 72 часа до вылета, как было до сих пор. Антиген-тесты к рассмотрению не принимаются.

Со вторника, 7 декабря, требования ко всем влетающим туристам ужесточает и правительство Великобритании. Вылетающие в Соединенное королевство должны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее, чем за 48 часов до вылета. Такое же требование теперь выдвигают для прилетающих Франция и Кипр.


Другие страны Европы пока ограничиваются точечным ужесточением мер для туристов из стран с особо высокими уровнями заражения, к которым Израиль на текущий момент не относится.

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