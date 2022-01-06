Коронавирус в мире: более 298 млн заразились, около 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5482253 человек (+8087 за сутки), более 298 млн заразились, более 36 млн инфицированы в настоящее время, около 257 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 853612 умерших
Бразилия – 619559
Индия – 482876
Россия – 313015 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 299805
Перу – 202904
Великобритания – 149284
Индонезия – 144109
Италия – 138276
Иран – 131778
Колумбия – 130140
Франция – 124809
Аргентина – 117346
Германия – 113902
Польша – 98666
Украина – 96709
ЮАР – 91561
Испания – 89837
Турция – 83075
Румыния – 58896
Филиппины – 51662
Венгрия – 39599
Чили – 39177
Чехия – 36397
Эквадор – 33686
Вьетнам – 33475
Малайзия – 31609
Болгария – 31303
Канада – 30524
Пакистан – 28955
Бельгия – 28429
Бангладеш – 28090
Тунис – 25617
Ирак – 24191
Египет – 21863
Таиланд – 21780
Греция – 21115
Нидерланды – 21029
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6027
Болгария – 4557
Венгрия – 4115
Чехия – 3389
Румыния – 3093
Бразилия – 2884
Польша – 2611
Аргентина – 2561
США – 2556
Колумбия – 2517
Бельгия – 2437
Италия – 2292
Мексика – 2289
Украина – 2232
Великобритания – 2182
Россия – 2144
Тунис – 2134
Греция – 2041
Чили – 2023
Испания – 1920
Франция – 1906
Эквадор – 1867
Иран – 1539
ЮАР – 1515
Германия – 1353
Нидерланды – 1223
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 59 млн человек. Более 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 13 млн в Великобритании. Более 10 млн в России, Франции. Более 9 млн в Турции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании, Италии. Более 5 млн в Колумбии, Аргентине. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1429037 израильтян, 8253 из них умерли. Относительная смертность: 885 на 1 млн (88-е место в мире).
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