Коронавирус в мире: более 298 млн заразились, около 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 6 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5482253 человек (+8087 за сутки), более 298 млн заразились, более 36 млн инфицированы в настоящее время, около 257 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 853612 умерших

Бразилия – 619559

Индия – 482876

Россия – 313015 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 299805

Перу – 202904

Великобритания – 149284

Индонезия – 144109

Италия – 138276

Иран – 131778

Колумбия – 130140

Франция – 124809

Аргентина – 117346

Германия – 113902

Польша – 98666

Украина – 96709

ЮАР – 91561

Испания – 89837

Турция – 83075

Румыния – 58896

Филиппины – 51662

Венгрия – 39599

Чили – 39177

Чехия – 36397

Эквадор – 33686

Вьетнам – 33475

Малайзия – 31609

Болгария – 31303

Канада – 30524

Пакистан – 28955

Бельгия – 28429

Бангладеш – 28090

Тунис – 25617

Ирак – 24191

Египет – 21863

Таиланд – 21780

Греция – 21115

Нидерланды – 21029



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6027

Болгария – 4557

Венгрия – 4115

Чехия – 3389

Румыния – 3093

Бразилия – 2884

Польша – 2611

Аргентина – 2561

США – 2556

Колумбия – 2517

Бельгия – 2437

Италия – 2292

Мексика – 2289

Украина – 2232

Великобритания – 2182

Россия – 2144

Тунис – 2134

Греция – 2041

Чили – 2023

Испания – 1920

Франция – 1906

Эквадор – 1867

Иран – 1539

ЮАР – 1515

Германия – 1353

Нидерланды – 1223



Коронавирус был выявлен у 1429037 израильтян, 8253 из них умерли. Относительная смертность: 885 на 1 млн (88-е место в мире).