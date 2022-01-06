В больнице "Сорока" умерли двое тяжелобольных детей, состояние которых ухудшилось из-за коронавируса

В четверг, 6 января, из больницы "Сорока" в Беэр-Шеве сообщили, что умерли двое шестилетних детей, заразившихся коронавирусом и имевших тяжелые фоновые заболевания.

В сообщении сказано, что в последние дни состояние этих детей ухудшилось из-за коронавируса, но основной причиной их смерти было тяжелое фоновое заболевание (какое, в сообщении не уточнено).