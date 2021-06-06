Коронавирус в Израиле: начата вакцинация подростков, за неделю от COVID-19 умерли десять человек

Утром в воскресенье, 6 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 5 июня невозможно, так как в субботу утром отчеты не публиковались. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839566 (+112 за неделю).

При этом в настоящий момент заражены 230 (-168 за неделю) человек.

6418 (+10 за неделю) заболевших COVID-19 умерли.

832918 (+270) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 7575 тестов.

72 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях (в специально оборудованных помещениях гостиниц больше нет больных коронавирусом). Состояние 37 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 27 из них в критическом состоянии, 25 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,94.

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 6 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5455759 человек, вторую дозу – 5137367 человек.

Полностью вакцинированы более 55% населения страны и около 76% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян, более 80% взрослого населения.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 12 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону). С 6 июня начата вакцинация подростков 12-15 лет (ранее разрешено было прививать тех, кто не младше 16 лет).

С 1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Со следующей недели в Израиле в больничных кассах начинается вакцинация подростков 12-15 лет. Минздрав на данный момент рекомендует вакцину к применению среди подростков, входящих в группы риска или проживающих с людьми, для которых заражение коронавирусом может быть особенно опасно. Кроме того, рекомендуется вакцинировать подростков перед выездом за границу. При этом в минздраве подчеркивают, что вакцинация будет доступна для всех подростков в возрасте 12-15 лет, а не только для групп, которым это рекомендовано.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров, хотя темпы вакцинации в последние месяцы заметно снизились.

С 1 июня в Израиле отменены почти все карантинные ограничения

С 1 июня в Израиле отменены почти все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса. Среди прочих отменены ограничения "фиолетового стандарта", отпала необходимость в "зеленых паспортах".

С 31 мая были отменены все карантинные ограничения на рабочих местах, кроме обязательного ношения защитных масок в закрытых помещениях.

Министерство образования подчеркивает, что остается обязательным ношение защитных масок в классах, лекционных аудиториях, в любых других закрытых общественных помещениях учебных заведений, а также в общественных транспортных средствах для подвозки учеников.

Ограничения на посещение других стран

Продолжают действовать ограничения на въезд и выезд из Израиля. 28 мая "коронавирусный" кабинет в ходе телефонного голосования одобрил предложение министерства здравоохранения о продлении срока действия ограничений на вылет из Израиля в "красные" страны и прибытие из них до 13 июня 2021 года. Речь идет о следующих странах: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Турция, Россия и Аргентина.

Наличие двойного гражданства не освобождает от запрета на посещение стран из списка.

Но граждане и жители Израиля, постоянно проживающие в девяти вышеперечисленных странах, могут отправиться туда, подав соответствующее заявление в комиссию по рассмотрению исключительных случаев.

Запрет не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12 часов.

Для подачи просьбы о вылете в одну из вышеперечисленных стран следует заполнить бланк на сайте пограничной службы. Прошение будет рассмотрено специальной комиссией по исключительным случаям.

Иностранные граждане, а также сотрудники израильских государственных служб, не должны подавать для посещения этих стран специальные прошения.

Все граждане и жители Израиля, которые возвращаются из указанных выше девяти стран, будут обязаны соблюдать режим изоляции – в том числе привитые от коронавируса и перенесшие коронавирус. (При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина).

Срок обязательного карантина зависит от наличия отрицательного результата тестов на коронавирус. Без прохождения тестов – 14 дней, при наличии двух отрицательных тестов – 10 дней. Все правила карантина фигурируют на сайте минздрава.

Министерство здравоохранения Израиля также объявило зонами повышенного риска заражения коронавирусом Сейшельские острова, Боливию, Уругвай, Мальдивы, Парагвай, Непал, Чили, Колумбию, Коста-Рику и Тунис. Если ситуация с уровнем заболеваемости в этих странах не улучшится, они могут быть объявлены зонами максимального риска и минздрав может запретить израильтянам их посещение.

Напомним, что с 1 июня тест на коронавирус, который проходят в аэропорту Бен-Гурион все возвращающиеся из-за границы, стал платным. Стоимость теста составит 80 шекелей в том случае, если тест будет заказан и оплачен еще до посадки на самолет в Израиль. Если тест не будет заказан и оплачен заранее, он будет стоить 100 шекелей. До 10 июня заказывать очередь на проверку следует на сайте компании "Омега". После 10 июня осуществлять тестирование в аэропорту будет компания "Феми премиум".

В ночь на 1 июня комиссия министров по борьбе с коронавирусом путем телефонного голосования утвердила предложение министерства здравоохранения о продлении до 29.06.2021 срока действия требования об обязательном тесте на коронавирус за 72 часа до въезда в Израиль, а также о дополнительном тесте по прибытии в Израиль.

Также правительство утвердило предложение министерства здравоохранения по снятию некоторых ограничений:

1. Отменяется требование соблюдать в аэропорту дистанцию в два метра.

2. Отменяется требование заполнять декларацию о состоянии здоровья перед выездом из Израиля (заполнение декларации при въезде в страну по-прежнему обязательно).

3. Отменяется практика требования носить идентификационный документ, согласно которому вылетающим из Израиля разрешен вход в терминал, со стороны администрации аэропорта.

4. Уточняется, что во время полета менять маску необязательно.

5. Уточняется, что во время полета не требуется ограничение обслуживания, за исключением такого, которое требует снятия маски.



Срок действия настоящих правил продлевается до понедельника, 14.6.21. Послабления вступят в силу через 24 часа с момента их утверждения правительством.