Коронавирус в Израиле: заражены более 40 тысяч человек, более 700 пациентов в тяжелом состоянии

В субботу, 6 марта, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 20:24.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 799727 заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 40565 человек.

753081 выздоровели после коронавируса.

5856 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 105467 тестов. В 3,6% случаев выявлялся коронавирус.

1095 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 710 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 273 из них в критическом состоянии, 234 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – около 1.

80% зараженных моложе 50 лет; более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 40 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 82 – как "оранжевые". Среди "зеленых" из относительно крупных городов Кфар-Саба, Гиватаим, Модиин, Кирьят-Шмона. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 40% израильтян.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 6 марта, первую дозу вакцины против коронавируса получили 4925155 человек (+6790), вторую дозу – 3705330 человека (+14103). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Полностью вакцинированы около 40% населения страны и более 55% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 53% населения страны и более 74% взрослого населения (старше 16 лет).

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 95% граждан, вакцинированы двумя дозами 87%, в категории 80-89 – 92%/86%, 70-79 – 95%/89%, 60-69% – 86%/77%, 50-59 – 84%/69%, 40-49 – 78%/59%, 30-39 – 71%/45%, 20-29 – 65%/36%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 18%/11%.

1 марта министерство здравоохранения разрешило больничным кассам делать прививку от коронавируса лицам, переболевшим коронавирусом, при условии, что им исполнилось 16 лет и что с их выздоровления прошло более 3 месяцев. Вакцинация переболевших началась со 2 марта. По данным минздрава, за прошедшие дни прививку от коронавируса получили более 28 тысяч израильтян, перенесших ранее заражение SARS-CoV-2. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах, можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Израиль является мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: Израиль, США, ОАЭ, Чили, Великобритания, Марокко, Сербия, Турция, Польша, Испания.

ОСЛАБЛЕНИЕ РЕЖИМА КАРАНТИНА

7 марта вступит в силу решение о начале третьего этапа выхода из локдауна.

В "зеленых", "желтых" и "оранжевых" населенных пунктах в школы вернутся учащиеся классов "заин" –"йуд".

Скопление людей



Ограничения на собрания будут смягчены до 20 человек в помещении и до 50 человек на открытом воздухе (кроме "красных" городов, где сохранятся ограничения в 10 и в 20 человек соответственно).

Посещение мест, не требующих наличия "зеленого паспорта"



В магазинах, торговых центрах и на рынках, открытых для всех, будет действовать ограничение: один человек на 15 кв.м. Владельцы магазинов обязаны назначить "распорядителей", которые будут следить за порядком и соблюдением этой нормы.

На территории торговых предприятий запрещено открывать кафе, устанавливать столики и стулья, продавать еду и напитки.

Кроме магазинов, также возобновят работу прачечные, мастерские. Банки и почтовые отделения смогут возобновить прием клиентов для оказания услуг, которые требуют личного присутствия гражданина. При этом должны соблюдаться все требования "фиолетового сертификата" о соблюдении социальной дистанции и правил гигиены.

Штрафы в местах, открытых для обладателей "зеленых паспортов"



Обладатели "зеленых паспортов" будут обязаны носить защитные маски также в местах, открытых только для тех, кто привился или переболел коронавирусом, - учреждениях культуры, стадионах, спортивных залах. Размер штрафа за нарушение масочного режима составит 1000 шекелей.

Владелец места отвечает за проверку наличия у посетителей "зеленых паспортов". Штраф за нарушение составит от 5000 до 10000 шекелей.

Штраф за посещение мест, открытых только для обладателей "зеленых паспортов", лицом, не сделавшим прививку и не переболевшим коронавирусом, составит 1000 шекелей.

В помещения смогут заходить лишь обладатели "зеленого паспорта". В зале смогут находиться одновременно не более 100 человек, а занятость помещения не будет превышать 75%. За столиками на улице смогут сидеть все желающие, но расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, а на территории кафе или ресторана смогут находиться не более ста человек.

Кинотеатры, театры, культурные центры



Разрешена продажа только сидячих мест. На территории запрещена продажа еды и напитков. Билеты должны продаваться только по телефону или через интернет. В зале могут находиться на более 300 зрителей, на открытом воздухе при организации "капсул" - до 500.

Стадионы



Продажа билетов должны осуществляться по телефону или через интернет. Разрешена продажа только сидячих мест.

На открытом воздухе зрители должны размещаться в "капсулах" по 20 человек.

Заполненность места может быть не более 75% от количества мест.

Предвыборные мероприятия



Разрешено проведение предвыборных мероприятий, при организации которых должны соблюдаться правила, установленные для стадионов.

Гостиницы



Гостиницы будут открыты для обладателей "зеленых паспортов". Несовершеннолетним для размещения в гостинице потребуется пройти тест на коронавирус. Рестораны при гостиницах будут работать в соответствии с правилами "фиолетового сертификата".

Музеи



Билеты должны приобретаться заранее через интернет или по телефону. Для музеев площадью более 150 кв.м. на каждого посетителя должно приходиться не менее 15 кв. м. Для небольших музеев - 7 кв.м на посетителя.

Спортзалы



Должно соблюдаться расстояние между занимающимися и тренажерами. Посетители должны регистрироваться заранее.

Бассейны и миквы



Будут работать в соответствии с "зеленым сертификатом". Запрещена продажа еды и напитков. На территории рядом с бассейном не должно быть столиков для пикника. Запрещена работа саун и джакузи.

Аэропорт Бен Гурион также возобновит работу. Люди, получившие две прививки от коронавируса или переболевшие им, смогут свободно вылетать из Израиля. В страну смогут въезжать на первом этапе до 1000 человек в день, а позднее планируется увеличить это число до 3000 в день. В Израиль смогут приезжать люди из Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа и Лондона. Позднее планируется принимать людей, прилетевших из Киева, Гонконга и Торонто.